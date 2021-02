De vakbonden komen op vrijdag 12 februari een eerste keer in actie tegen de volgens hen belachelijke loonmarge van 0,4 procent (bovenop de index) voor de komende twee jaar, die werd vastgelegd door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Ze organiseren dan een actiedag in bedrijven, zo kondigt de socialistische vakbond aan.

De actiedag kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld werkonderbrekingen of personeelsvergaderingen. Het gaat volgens het ABVV om een actiedag in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, onderhandelen om de twee jaar over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector. Ze doen dat op basis van de marge die door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) wordt bepaald.

Een tweetal weken kondigden de vakbonden aan niet meer te willen onderhandelen met de werkgevers. Een maximale marge van 0,4 procent is voor hen onaanvaardbaar. 'We gaan niet onderhandelen over enkele broden en wat margarine', klonk het. 'Een loonmarge van 0,4 procent voor de komende twee jaar, dat is de werknemers in hun gezicht uitlachen', zo staat ook in een pamflet van het ABVV waarin de actiedag van 12 februari wordt aangekondigd.

De vakbonden willen vooral dat de loonnorm indicatief wordt. Dat kunnen de lonen sterker stijgen in goed presterende sectoren. 'Door ons geen koopkrachtverhoging toe te kennen, snijden werkgevers in hun eigen vel', argumenteert het ABVV. 'De economische relance kan niet zonder een sterke koopkrachtige vraag.'

De vakbond waarschuwt ook dat de sociale vrede op het spel staat. De bonden keken vooral naar de regering om de loonwet aan te passen, zodat de loonnorm minder strikt wordt. Maar minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) stuurde de sociale partners weer naar de onderhandelingstafel.

