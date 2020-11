De christelijke vakbonden bij de lagekostenmaatschappij Ryanair willen dat er tijdens perioden van tijdelijke werkloosheid een verbod op ontslagen komt. Ze hebben federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) een brief gestuurd waarin ze vragen om de wetgeving aan te passen.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair had aan het eind van de voorbije zomer ontslagen bij het cabinepersoneel in België aangekondigd. Er staat bij het personeel in Charleroi en Zaventem 172 banen op de helling.

De christelijke vakbonden CNE en ACV Puls hekelen dat Ryanair tot die ontslagen wil overgaan, hoewel het bedrijf gebruikmaakt van tijdelijke werkloosheid. 'Het is schandalig dat dit kan in België', zeggen de bonden in een persbericht. 'Het bedrijf is winstgevend, heeft perspectief op snelle operationele aantrek, is aan het rekruteren en maakt gebruik van de tijdelijke werkloosheid.'

In een brief aan minister van Werk Dermagne vragen de vakbonden daarom om een herziening van de wet. Momenteel voorziet de wet wel in een verbod op ontslagen tijdens periodes van economische werkloosheid. 'Maar dit betreft alleen ontslagen met opzegging, geen ontslagen met betaling van een compenserende vergoeding', aldus de vakbond

De CNE en ACV Puls vragen nu dat die regeling wordt uitgebreid tot alle ontslagen. 'Ons verzoek is niet vergezocht of onrealistisch, het blijft in overeenstemming met de logica van de tijdelijke werkloosheid, die bedoeld is om ontslagen te voorkomen', klinkt het.

Minister Dermagne laat in een reactie weten dat hij erop toeziet dat de voorwaarden van de Wet-Renault gerespecteerd worden door Ryanair. Hij is ook waakzaam op de garanties die aan het personeel geboden worden, onder meer inzake het verbod op ontslagen.

