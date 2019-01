Vakbonden Proximus ontgoocheld na overleg met regering: 'Geen garanties dat gedwongen ontslagen vermeden kunnen worden'

'Er is geen engagement van de regering om te wegen op het beleid bij Proximus. We hebben geen garanties gekregen dat gedwongen ontslagen vermeden zullen worden', zei vakbondsman Bart Neyens van ACOD. Bij de christelijke vakbond ACV klinkt een gelijkaardige reactie.

'De premier heeft herhaald wat hij eerder gezegd heeft in de Kamer, maar die woorden worden niet omgezet in daden. Op basis van wat er tot nu toe gezegd is denk ik niet dat we kunnen gaan onderhandelen', aldus vakbondsman Neyens, die wel benadrukt zo snel mogelijk inzage te willen krijgen in het transformatieplan dat Proximus wil doorvoeren.

Ook ACV-Transcom hoopt zo snel mogelijk inzage te krijgen. 'De inhoud is nog veel te vaag momenteel', oordeelt vakbondsman Ben Coremans.

Staking

Vorige week kondigde Proximus aan dat er 1900 werknemers moeten afvloeien bij de telecomoperator. In een reactie dienden de christelijke vakbond vrijdag een stakingsaanzegging in, waarbij de werknemers werden opgeroepen om morgen - dinsdag 15 januari - naar de Proximus Towers in Brussel te komen om hun stem te laten horen. De actie wordt in gemeenschappelijk front gevoerd, bevestigden de liberale (VSOA) en de socialistische vakbond (ACOD) even later.