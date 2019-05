De vakbonden bij de FOD Financiën zijn nog steeds ontevreden na afloop van wat ze vooraf een 'cruciale' vergadering hadden genoemd. Ze klagen al jaren over een onderbemanning en hoge werkdruk.

Begin dit jaar had het vakbondsfront een eerste onderhoud met de nieuwe minister van Financiën, Alexander De Croo (Open Vld). Het ging volgens de bonden om een 'constructief' gesprek, maar een nieuw gesprek liet te lang op zich wachten. Begin april was er dan toch een nieuwe ontmoeting, maar volgens de vakbonden doken er nieuwe problemen op.

Op 30 april zagen de minister, de voorzitter van het directiecomité en personeelsvertegenwoordigers elkaar opnieuw. Volgens de bonden schoof de regering 'de hete aardappel door naar de voorzitter van het directiecomité'. Op een nieuwe vergadering vandaag/dinsdag verwachtten de bonden dan ook 'acties en geen beloftes'. Ze eisten onder meer een moratorium op de huidige hervormingen 'zolang deze hervormingen hun nut niet bewezen hebben' en dreigden dat bij het uitblijven van vooruitgang de sociale vrede niet gegarandeerd kan worden.

'Het is helemaal niet verlopen zoals we gewenst hadden', zegt Bart Torrekens van vakbond NUOD Financiën na afloop van de vergadering. 'De directie goochelt met cijfers over aanwervingen, maar die komen niet overeen met onze bevindingen', voegt hij toe. 'De belangrijkste punten over de hervormingen zijn uitgesteld naar latere vergaderingen op 21 en 28 mei, terwijl de directie op 1 juni toch al veranderingen bij de logistiek en de douane wil doorvoeren. Het gaat om diensten die worden samengevoegd en kantoren die worden gesloten wegens personeelsgebrek. Maar dat is geen oplossing voor ons', aldus Torrekens.

De bonden zijn wel bereid om nog te luisteren naar de voorstellen van de directies op de twee vergaderingen later in de maand.