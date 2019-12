Vakbonden ING voeren actie tegen hoge werkdruk

De vakbonden bij ING Bank voeren vandaag dinsdag actie. Militanten verzamelen aan drie kantoren - op de Kouter in Gent, Marnix in Brussel en het kantoor in Bergen - om hun ongenoegen te uiten over de gevolgen van het transformatieplan voor het resterende personeel. Het gaat om een symbolische actie.

© belga