Bij brouwer AB InBev hebben de vakbonden en de directie een principeakkoord bereikt over werkzekerheid. Dat bevestigen vakbonden en directie. Het akkoord geldt volgens vakbond ACV Voeding en Diensten voor een periode van vijf jaar.

Het sociaal conflict bij AB InBev sleepte al twee weken aan. De vakbonden wilden een betere regeling van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen. Ze vroegen onder meer een harmonisering van de regeling voor arbeiders en bedienden, want die laatsten hebben nu een minder gunstige regeling, luidt het.

Toen de onderhandelingen hierover twee weken geleden van start gingen, liep het al meteen mis en riepen de vakbonden daags nadien een staking uit in alle brouwerijen. Om de druk op te voeren, wierpen de vakbonden maandagavond blokkades op aan de brouwerijen van AB InBev in Leuven, Jupille en Hoegaarden. De directie wilde echter alleen in overleg treden als alle brouwerijen zouden draaien.

Woensdagavond werden de blokkades opgeheven na tussenkomst van een rechter, maar donderdagochtend bleek de ochtendploeg in Leuven niet aan het werk te zijn gegaan. In de loop van de dag draaide uiteindelijk ook de brouwerij in de thuisstad weer op volle toeren.

Daarop stuurde de directie een uitnodiging naar de vakbonden om vrijdag een 'ultiem overleg met een duidelijke agenda' te plegen. Dat leverde dus een principeakkoord op over het grootste knelpunt.

Over de inhoud is nog weinig bekend. Wel zegt ACV-vakbondsman Kris Vanautgaerden dat het akkoord over werkzekerheid en inkomensgarantie voor 5 jaar geldt. 'De directie engageert zich dus voor een lange periode. De mensen hadden die zekerheid nodig', zegt Vanautgaerden. 'AB InBev is volop aan het investeren, ook in onze buurlanden. Dat maakte de mensen ongerust. Nu hebben we een akkoord om een bestaand akkoord voort te zetten, met hier en daar nog verbeteringen. We zijn tevreden. We kunnen dit perfect verdedigen bij het personeel.'

Er moeten nu nog andere enkele onderwerpen besproken worden, maar daarrond verwacht Vanautgaerden geen problemen meer.