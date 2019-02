Vakbonden BNP Paribas Fortis blijven verdeeld over cao

Vakbonden en directie bij de grootste bank van het land praten al geruime tijd over de dossiers. De vorige cao met garanties rond de tewerkstelling (2017-2018) liep eind vorig jaar immers af. In ruil voor een verlenging, vraagt de directie een nieuwe cao waardoor het personeel langer gaat moeten werken, klinkt het bij de drie vakbonden. Zo zou er een uur bijkomen tot 35 uur per week.

'De BBTK-SETCa hekelt de manier waarop de directie die twee cao's koste wat kost aan elkaar wil koppelen', zegt de vakbond in een persbericht. De vakbond laat de deur wel nog op een kier: onder de huidige omstandigheden is het neen, klinkt het, en 'een akkoord op het vlak van tewerkstellingsgarantie en arbeidsorganisatie bij BNP Paribas Fortis is nog altijd mogelijk'. 'De directie moet evenwel begrijpen dat dit akkoord evenwichtig moet zijn en dat er geen sprake van kan zijn dat de twee dossiers aan elkaar vastgeklonken worden', luidt het.

Vorige week verwierp ACLVB al de plannen en de koppeling, zo werd er vernomen. De vakbond werpt verschillende bedenkingen op. Zo bevat de cao rond de tewerkstellingsgarantie naar eigen zeggen ook systemen rond vervroegd vertrek en is er daarbij geen garanties dat de vertrekregeling vrijwillig is.

Eind vorige week gingen de vertegenwoordigers van LBC wel akkoord met de plannen. De vakbond heeft zijn veranwoordelijkheid genomen, want de werkzekerheid is belangrijk, klinkt het.