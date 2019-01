Vakbonden bij Proximus kondigen staking aan

De christelijke vakbond heeft een stakingsaanzegging ingediend en roept alle werknemers op dinsdag massaal naar de Proximus Towers in Brussel te komen. 'Onze militanten willen een signaal geven. Ze willen respect', aldus ACV-secretaris Ben Coremans. ACV gaat er van uit dat de actie in gemeenschappelijk front zal worden gevoerd.

De socialistische vakbond bevestigt. 'De staking zal in front gebeuren', zegt ACOD-secretaris Bart Neyens. Mogelijk kan de staking voor hinder zorgen bij winkels van Proximus of callcenters.

Maandag hebben de vakbonden van Proximus een ontmoeting met premier Charles Michel. Dinsdag, de dag van de staking, is er opnieuw een ontmoeting met de top van het bedrijf. 'We hopen van de directie te horen dat ze heeft geluisterd naar het personeel en de regering, en dat het plan wordt herzien', aldus Neyens. 'Horen we dat niet, vrees ik voor een moeilijke start.'

Over de details van het plan, dat behalve in 1.900 afvloeiingen ook voorziet in 1.250 aanwervingen, is er nog weinig duidelijkheid, aldus de bonden. 'In de wandelgangen wordt wel gezegd dat Proximus al volledige lijsten heeft met diensten en namen van werknemers die getroffen zijn door de herstructureringsplannen', aldus nog de ACOD'er.