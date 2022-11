De vakbonden bij Engie Electrabel voeren woensdag actie aan de hoofdzetel van het energiebedrijf in Brussel. Ze hekelen de 'drieste' wijze waarop de directie werknemers heeft ontslagen na onregelmatigheden met vaste energiecontracten.

Ruim twee weken geleden raakte al bekend dat personeelsleden ervan werden verdacht 'frauduleus' vaste energiecontracten te hebben aangemaakt. Wegens de torenhoge energieprijzen op de markten haalde Engie, net als veel andere leveranciers, vaste energiecontracten in maart uit zijn aanbod en ook voor het personeel kwam er een stop op vaste contracten.

Volgens de vakbonden leidde de zaak tot zestien ontslagen om dringende reden. Daarnaast kregen 39 werknemers een sanctie.

Bij de vakbonden stuit de werkwijze van de Engie-directie op onbegrip. 'Er zijn fouten gemaakt, maar het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid', zegt Ben Bellekens van de christelijke vakbond ACV. Volgens hem bestaan er veel uitzonderingen op het verbod op vaste contracten en is er een 'wildgroei aan werkprocessen en communicatie' waardoor er verwarring heerste bij het personeel op de verkoops- en klantendiensten. Daarvoor wijst Bellekens onder meer op de jarenlange onderbemanning van de personeelsdienst.

Voorts ging Engie volgens de vakbonden 'driest en onaanvaardbaar' te werk. 'De directie heeft gekozen voor de zondebokstrategie, zonder naar zichzelf te kijken', aldus Bellekens. Ze willen dat de ontslagen ongedaan worden gemaakt, dat de directie de zaak beter onderzoekt en dat 'proportionele sancties' worden genomen.

Om hun eisen kracht bij te zetten, organiseren de vakbonden de komende weken stakingsacties, die alle vakbonden - naast ACV gaat het ook om het socialistische ABVV en de liberale ACLVB - steunen. Woensdag zetten volgens Bellekens een tachtigtal militanten een stakingspost op aan het hoofdkantoor in Brussel.

De voorbije twee weken waren er ook al spontane werkonderbrekingen bij de klantendiensten van Engie in Gent, Namen en Gosselies en informatievergaderingen in de energiecentrales in Vlaanderen en Wallonië. 'De solidariteit onder het personeel is groot', zegt Bellekens.

Eerder overleg tussen directie en vakbonden leverde niets op en ook een sociale bemiddelaar kon het conflict niet ontmijnen. Het is voorlopig onduidelijk wanneer er nieuw overleg zal worden gepleegd.

Ruim twee weken geleden raakte al bekend dat personeelsleden ervan werden verdacht 'frauduleus' vaste energiecontracten te hebben aangemaakt. Wegens de torenhoge energieprijzen op de markten haalde Engie, net als veel andere leveranciers, vaste energiecontracten in maart uit zijn aanbod en ook voor het personeel kwam er een stop op vaste contracten. Volgens de vakbonden leidde de zaak tot zestien ontslagen om dringende reden. Daarnaast kregen 39 werknemers een sanctie. Bij de vakbonden stuit de werkwijze van de Engie-directie op onbegrip. 'Er zijn fouten gemaakt, maar het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid', zegt Ben Bellekens van de christelijke vakbond ACV. Volgens hem bestaan er veel uitzonderingen op het verbod op vaste contracten en is er een 'wildgroei aan werkprocessen en communicatie' waardoor er verwarring heerste bij het personeel op de verkoops- en klantendiensten. Daarvoor wijst Bellekens onder meer op de jarenlange onderbemanning van de personeelsdienst. Voorts ging Engie volgens de vakbonden 'driest en onaanvaardbaar' te werk. 'De directie heeft gekozen voor de zondebokstrategie, zonder naar zichzelf te kijken', aldus Bellekens. Ze willen dat de ontslagen ongedaan worden gemaakt, dat de directie de zaak beter onderzoekt en dat 'proportionele sancties' worden genomen. Om hun eisen kracht bij te zetten, organiseren de vakbonden de komende weken stakingsacties, die alle vakbonden - naast ACV gaat het ook om het socialistische ABVV en de liberale ACLVB - steunen. Woensdag zetten volgens Bellekens een tachtigtal militanten een stakingspost op aan het hoofdkantoor in Brussel. De voorbije twee weken waren er ook al spontane werkonderbrekingen bij de klantendiensten van Engie in Gent, Namen en Gosselies en informatievergaderingen in de energiecentrales in Vlaanderen en Wallonië. 'De solidariteit onder het personeel is groot', zegt Bellekens. Eerder overleg tussen directie en vakbonden leverde niets op en ook een sociale bemiddelaar kon het conflict niet ontmijnen. Het is voorlopig onduidelijk wanneer er nieuw overleg zal worden gepleegd.