Bij IKEA is er sociale onrust over de beslissing van de directie om een onbekend aantal werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten. Volgens de vakbond ACV Puls weigert de directie van de meubelketen sociaal overleg. De directie reageert dat er nog gepraat kan worden.

Vanaf zaterdag mogen niet-essentiële winkels enkel nog op afspraak klanten ontvangen. Er mogen in grote winkels maximaal 50 mensen tegelijk binnen zijn. IKEA zei aanvankelijk dat het zijn vestigingen zaterdag dicht zou houden voor voorbereidingen om vanaf maandag op afspraak te werken, maar er wordt bekeken of de winkels toch sneller open kunnen. Het wordt een moeilijke puzzel, klinkt het.

Een woordvoerster zei woensdag dat het bedrijf de ambitie heeft om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Volgens vakbond ACV Puls kreeg het personeel een bericht dat een deel van de werknemers tijdelijk werkloos zal worden. Hoeveel dat er zullen zijn, is niet duidelijk. 'Dit spijt ons heel erg, en weet dat het altijd onze bedoeling is geweest om zoveel mogelijk jobs te organiseren om voor eenieder van jullie een inkomen te garanderen. De gesprekken met onze sociale partners hebben echter niet tot het gewenste resultaat geleid', stond er volgens de vakbond in het bericht.

Dat de bonden schuldig zijn, is 'een flagrante leugen', zegt ACV-verantwoordelijke Myriam Nevelsteen. Volgens haar heeft de directie zelfs niet gevraagd om te overleggen. Tijdens de eerste lockdown was er een akkoord tussen directie en vakbonden over de tewerkstelling. 'Dat heeft heel goed gewerkt', volgens Nevelsteen. Maar in de tweede lockdown vonden de partijen geen overeenkomst. 'De werkgever wilde iedereen polyvalent maken, in die mate dat het niet meer werkbaar was.' Deze keer is er 'eigenaardig genoeg' geen vraag gekomen tot overleg, aldus de vakbondsvrouw. De vakbond roept de directie op om alsnog besprekingen te voeren.

De directie reageert dat gesprekken nog altijd mogelijk zijn. Volgens woordvoerster Julie Stordiau ligt er een overeenkomst klaar die technische werkloosheid kan vermijden, maar dan vraagt de directie wel flexibiliteit voor alle medewerkers tijdens de coronacrisis. 'Maar we gaan medewerkers geen job geven die hen niet ligt, waarvoor ze niet zijn opgeleid en waar ze geen begeleiding bij krijgen', klinkt het. 'We betreuren dat de vakbonden niet willen meewerken aan een unieke kans om samen met ons op een veilige manier de collega's door de hele Covid-crisis aan het werk te houden.'

Maandag, op de eerste dag dat IKEA op afspraak zal werken, organiseren de vakbonden in het hele land en over de verschillende sectoren heen stakingsacties om meer ruimte voor loonverhogingen te eisen. Het is niet duidelijk of de vakbonden bij IKEA de werking van de winkels zullen verstoren.

