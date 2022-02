De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB ontving in januari meer dan 34.000 vacatures. Het is al de zevende maand op rij dat het aantal vacatures historisch hoog is.

Concreet ontving de VDAB in januari 34.673 vacatures. Dat is een stijging met meer dan 46 procent in vergelijking met een jaar eerder. De voorbije twaalf maanden werden 373.543 vacatures gemeld aan VDAB, of 58 procent meer dan in de periode van twaalf maanden daarvoor.

Er kwamen in januari vooral veel vacatures bij in de horeca, toerisme, ontspanning, cultuur en sport. Die sectoren werden tijdens de pandemie zwaar getroffen, maar groeien nu sterk.

