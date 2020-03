De Brusselse start-up Urbantz ontwikkelde software waarmee bedrijven de laatste kilometer voor de levering aan huis van hun pakjes beter kunnen beheren. Korys, het investeringsfonds van de familie Colruyt, stapt in het kapitaal.

Een Belgisch en een Brits fonds investeerden in Urbantz, dat een veertigtal medewerkers heeft en kantoor houdt op de elfde verdieping van een gebouw aan de Brusselse Louizalaan. Het Belgische fonds is Korys, het vehikel waarmee de familie Colruyt eerder al investeerde in bedrijven als Biocartis, Bio-Life, Newpharma en Ontoforce. De tweede investeerder is de Londense durfkapitalist Environmental Technologies Fund (ETF). Eerder haalde Urbantz al 2 miljoen euro op bij enkele grote Belgische zakenfamilies, businessangels en de investeringsfondsen Sambrinvest en Seeder Fund. De oprichters behouden de meerderheid van de aandelen.

Het in 2015 opgerichte bedrijf biedt een softwareabonnement aan (software as a service, of SaaS) waarmee bedrijven hun leveringen aan huis kunnen beheren. In het Engels wordt zo'n systeem een transport management system of tms genoemd. Het techbedrijf bezit geen bestelwagens of andere voertuigen, maar ontwikkelde een digitaal platform. Klanten gebruiken dat om de snelste weg te vinden voor de levering, te vermijden dat twee bestelwagens op dezelfde dag dezelfde straat aandoen en om lege ritten tegen te gaan. De grootste markten van Urbantz zijn Frankrijk en België, maar het bedrijf heeft ook klanten in Finland, Litouwen, Zuid-Europa en het Midden-Oosten.

Michael Darchambeau, een van de oprichters van Urbantz, had ervaring met duurzaam transport voor de laatste kilometer in Parijs. Hij zag daar hoe een goede informatiedoorstroming cruciaal was om dat transport efficiënt te beheren. "De pakjes kwamen binnen met honderden tegelijk en je moest de levering daarvan in goede banen leiden", zegt de ondernemer. "Zonder krachtige IT is het niet mogelijk dat op een efficiënte manier te doen. Bovendien zagen we niet meer goed wat met de pakjes gebeurde als de bezorgers waren vertrokken." Darchambeau ging op zoek naar vennoten om Urbantz op te richten. Dat werden Jonathan Weber, de CEO, Mélanie Applincourt, Dimitri De Boose en Jérémie Jacquet. De Boose is de CEO van de Belgische babysitapp Bsit. Net als Jacquet is hij niet operationeel actief in Urbantz.

Grote bedrijven

Het verdienmodel kun je een beetje vergelijken met de bundels uit de telecomwereld, waarbij je abonnement gekoppeld is aan een bepaald volume data. Bij Urbantz is dat volume het aantal leveringen. Per levering betaalt een klant aan Urbantz enkele tientallen centen voor het gebruik van de software. "Als je kijkt naar de totale leveringskosten voor onze klanten is dat verwaarloosbaar", zegt Jonathan Weber. Voor Urbantz dikken die kleine beetjes aan. Het bedrijf geeft zijn omzet niet vrij, maar SaaS-bedrijven die net zoals Urbantz hun eerste grote kapitaalronde doen, halen per maand ongeveer 100.000 euro recurrente inkomsten binnen.

Het techbedrijf mikt op grote bedrijven als klant. Carrefour gebruikt de software van het Belgische bedrijf voor zijn laatstekilometertransport in Frankrijk. "Naast de logistiek voor de laatste kilometer nemen wij ook de relatie met de eindklant - denk aan sms'jes en tevredenheidsenquêtes - voor onze rekening"n zegt Jonathan Weber. "Bovendien bieden we onze klanten transparantie. Zonder ons hebben retailers geen zicht op wat met het pakje gebeurt wanneer de pakjesbezorger het heeft meegenomen, terwijl de klant wel bij de retailer klaagt als hij zijn pakje niet heeft gekregen."

Wat wil Urbantz doen met het verse kapitaal? In de eerste plaats groeien van 40 tot 60 à 65 mensen tegen eind dit jaar en 100 mensen eind 2021. Het bedrijf zoekt niet alleen softwareontwikkelaars, maar ook commerciële mensen en data-analisten. "We willen onze teams versterken, maar ook onze processen en tools", zegt Jonathan Weber. "We groeien. We hebben de ambitie een speler te worden die meetelt in Europa en later ook wereldwijd. Dat is zeker haalbaar, gezien er weinig concurrenten zijn. Thuislevering groeit als kool en duurzaamheid in steden wordt steeds belangrijker."

Een Belgisch en een Brits fonds investeerden in Urbantz, dat een veertigtal medewerkers heeft en kantoor houdt op de elfde verdieping van een gebouw aan de Brusselse Louizalaan. Het Belgische fonds is Korys, het vehikel waarmee de familie Colruyt eerder al investeerde in bedrijven als Biocartis, Bio-Life, Newpharma en Ontoforce. De tweede investeerder is de Londense durfkapitalist Environmental Technologies Fund (ETF). Eerder haalde Urbantz al 2 miljoen euro op bij enkele grote Belgische zakenfamilies, businessangels en de investeringsfondsen Sambrinvest en Seeder Fund. De oprichters behouden de meerderheid van de aandelen.Het in 2015 opgerichte bedrijf biedt een softwareabonnement aan (software as a service, of SaaS) waarmee bedrijven hun leveringen aan huis kunnen beheren. In het Engels wordt zo'n systeem een transport management system of tms genoemd. Het techbedrijf bezit geen bestelwagens of andere voertuigen, maar ontwikkelde een digitaal platform. Klanten gebruiken dat om de snelste weg te vinden voor de levering, te vermijden dat twee bestelwagens op dezelfde dag dezelfde straat aandoen en om lege ritten tegen te gaan. De grootste markten van Urbantz zijn Frankrijk en België, maar het bedrijf heeft ook klanten in Finland, Litouwen, Zuid-Europa en het Midden-Oosten.Michael Darchambeau, een van de oprichters van Urbantz, had ervaring met duurzaam transport voor de laatste kilometer in Parijs. Hij zag daar hoe een goede informatiedoorstroming cruciaal was om dat transport efficiënt te beheren. "De pakjes kwamen binnen met honderden tegelijk en je moest de levering daarvan in goede banen leiden", zegt de ondernemer. "Zonder krachtige IT is het niet mogelijk dat op een efficiënte manier te doen. Bovendien zagen we niet meer goed wat met de pakjes gebeurde als de bezorgers waren vertrokken." Darchambeau ging op zoek naar vennoten om Urbantz op te richten. Dat werden Jonathan Weber, de CEO, Mélanie Applincourt, Dimitri De Boose en Jérémie Jacquet. De Boose is de CEO van de Belgische babysitapp Bsit. Net als Jacquet is hij niet operationeel actief in Urbantz.Het verdienmodel kun je een beetje vergelijken met de bundels uit de telecomwereld, waarbij je abonnement gekoppeld is aan een bepaald volume data. Bij Urbantz is dat volume het aantal leveringen. Per levering betaalt een klant aan Urbantz enkele tientallen centen voor het gebruik van de software. "Als je kijkt naar de totale leveringskosten voor onze klanten is dat verwaarloosbaar", zegt Jonathan Weber. Voor Urbantz dikken die kleine beetjes aan. Het bedrijf geeft zijn omzet niet vrij, maar SaaS-bedrijven die net zoals Urbantz hun eerste grote kapitaalronde doen, halen per maand ongeveer 100.000 euro recurrente inkomsten binnen.Het techbedrijf mikt op grote bedrijven als klant. Carrefour gebruikt de software van het Belgische bedrijf voor zijn laatstekilometertransport in Frankrijk. "Naast de logistiek voor de laatste kilometer nemen wij ook de relatie met de eindklant - denk aan sms'jes en tevredenheidsenquêtes - voor onze rekening"n zegt Jonathan Weber. "Bovendien bieden we onze klanten transparantie. Zonder ons hebben retailers geen zicht op wat met het pakje gebeurt wanneer de pakjesbezorger het heeft meegenomen, terwijl de klant wel bij de retailer klaagt als hij zijn pakje niet heeft gekregen."Wat wil Urbantz doen met het verse kapitaal? In de eerste plaats groeien van 40 tot 60 à 65 mensen tegen eind dit jaar en 100 mensen eind 2021. Het bedrijf zoekt niet alleen softwareontwikkelaars, maar ook commerciële mensen en data-analisten. "We willen onze teams versterken, maar ook onze processen en tools", zegt Jonathan Weber. "We groeien. We hebben de ambitie een speler te worden die meetelt in Europa en later ook wereldwijd. Dat is zeker haalbaar, gezien er weinig concurrenten zijn. Thuislevering groeit als kool en duurzaamheid in steden wordt steeds belangrijker."