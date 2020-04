Om huurders van handelspanden voor het faillissement te behoeden, wil Unizo het mogelijk maken om de handelshuur tijdelijk te halveren. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

De zelfstandigenorganisatie heeft een brief gestuurd naar de Vlaamse regering waarin ze een ondersteuningskader aanreikt waarbij huurders en verhuurders een compromis kunnen sluiten, met steun van de overheid. 'De uitgangspunten zijn dat de verhuurder bereid is 50 procent van de handelshuur tijdelijk kwijt te schelden. En dat de overige 50 procent betaald wordt, desnoods met een uit te werken voorschotregeling van PMV, de Vlaamse investeringsmaatschappij. De rechten van de huurder en de verhuurder zijn zo in evenwicht', zegt Filip Horemans van Unizo.

Uit een enquête van de organisatie blijkt dat 53 procent van de huurders verwacht de komende maanden in de problemen te komen. Twintig procent van de verhuurders zegt zo'n regeling niet te zien zitten.

