Unizo reageert teleurgesteld op de voorbije Nationale Veiligheidsraad. De ondernemersorganisatie bedrijpt niet dat de bedrijven uit de verschillende sectoren nog langer moeten wachten op het 'nieuwe normaal'-beleid op lange termijn.

'Intussen blijft het behelpen met enkele bijsturingen van een aantal eerdere, afzonderlijke maatregelen. Maar dat gebeurt zonder duidelijke lijn of logica', meldt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, in een reactie op de beslissingen van de Natioanle Veiligheidsraad.

Van Assche stelt dat wellicht heel wat handelaars blij zijn nu winkelen met twee personen wordt toegelaten. 'Maar waarom maximaal met twee, terwijl je intussen met een hele ploeg bezweet mag sporten? En waarom een arbitrair cijfer handhaven voor het aantal aanwezigen op events, terwijl de cultuur- en evenementensector een onderbouwd voorstel lanceerde om met een maximumpercentage van de normale bezettingsgraad te werken?, vraagt hij zich af. De bestuurder verwijst ook naar de toeristische sector. 'Wanneer krijgen die een duidelijk perspectief en werkbaar kader aangereikt op langere termijn? Het blijft intussen toch allemaal wat morrelen in de marge', klinkt het.

Rechtstreeks overleg

Unizo oordeelt dat een werkbare coronastrategie enkel tot stand kan komen door rechtstreeks overleg tussen de betrokken sectoren en hun vertegenwoordigers, de beleidsmakers én de virologen. 'We nodigen in het bijzonder de virologen uit om dringend rechtstreeks aan tafel te gaan met ons en de sectoren over wier lot ze beslissen, zodat we elkaar recht in de ogen kunnen kijken en in overleg kunnen gaan van mens tot mens', aldus Van Assche.

'Geen tegenstrijdige belangen'

Een 'nieuw normaal'-beleid dat werkbaar is, veronderstelt een samengaan van beperkende maatregelen met het blijven functioneren van de samenleving, aldus nog Van Assche. 'Daarom vragen we dat nieuwe maatregelen op zijn minst steeds voor advies en een voorafgaande impactanalyse worden voorgelegd aan de stakeholders', zegt hij. 'Onze belangen zijn niet tegengesteld, maar gelijklopend waar het om onze gezondheid gaat. Ook wij willen het coronavirus maximaal ingedijkt en uiteindelijk overmeesterd zien. Maar daarbij moeten we elke gelegenheid te baat nemen om nodeloze extra schade, die niet bijdraagt tot dat doel, te vermijden', besluit de Unizo-topman.

