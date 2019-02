Unizo stapt naar economische inspectie tegen promotiestunt Albert Heijn

Na de melkstunt van eind januiari pakt Albert Heijn België opnieuw uit met ongezien prijsgeweld. De bonusfolder van maandag 4 tot zondag 10 februari heeft een hele reeks aanbiedingen in de trant van '1+2 gratis'. Wie bijvoorbeeld in de Albert Heijn één pak Soubry-spaghetti koopt, krijgt er nog eens twee gratis bovenop. Dezelfde aanbieding geldt ook voor broodjes, paprika's, enkele wijnen en voor bekende merkproducten als McCain-diepvriesfrieten of Nivea-douchecrème.

Buurtsuper.be, Unizo-organisatie van de zelfstandige supermarkten, vraagt nu dat er onderzoek gevoerd wordt naar de promotiepraktijken van Albert Heijn. In België is de verkoop met verlies immers wettelijk verboden, aldus de organisatie, die spreekt over een 'destructieve strategie'.

'Ratrace'

Volgens Buurtsuper.be riskeren dergelijke promotieacties overigens uit te monden in een ratrace 'die schadelijk zal zijn voor de hele economie'. De vereniging meent dat de ratrace een impact zal hebben op de tewerkstelling en verwacht naar eigen zeggen dat de margekrimp voedingsbedrijven ertoe zal aanzetten om minder te investeren in innovatie.

'Dat leidt uiteindelijk tot een algemeen kwaliteitsverlies van onze voeding', zegt directeur Luc Ardies. 'Dit gaat niet alleen over de kleine zelfstandige die benadeeld wordt door de multinational. Net op een moment dat de voedingssector nood heeft aan extra middelen om de vele toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, zoals onder meer digitalisering en investeringen in milieubesparende maatregelen, leidt dit soort promotieacties één van de belangrijkste Belgische sectoren naar de vernieling' besluit hij.

'Prijzenoorlog'

Niet enkel Unizo reageert verontwaardigd op de recente promotiestunt van Albert Heijn. Gino Van Ossel, professor Retail & Trade Marketing aan Vlerick Business School omschrijft de '1+2' gratis'-actie als 'du jamais vu'. 'Het enige wat nog spectaculairder is, is dat je de producten gratis weggeeft', aldus Van Ossel. 'Het was een beetje rustig geworden op het prijsbrekersfront, maar dit voorspelt dat er een nieuwe prijzenoorlog op komst is', stelt hij.

'Andere supermarkten hadden de stunt van 1+1 al overgenomen van Albert Heijn, en daardoor ziet die zich kennelijk genoodzaakt om een tandje bij te steken', aldus Van Ossel. 'Verkopen met verlies mag niet in ons land', benadrukt ook de marketingexpert, 'maar er zijn manieren om daar onderuit te komen. Zo kan de producent een geste doen via extra kortingen en zodoende de promotie financieren, of Alber tHeijn België kan inkopen bij zichzelf, namelijk bij AlbertHeijn Nederland, daardoor omzeil je ook die wet', verduidelijkt Van Ossel.