Uit een enquête van Unizo blijkt dat één op de drie kmo's met minstens één bedrijfs- of salariswagen nog niet weet of ze de overstap naar emissievrij zal maken vanaf 2026.

Eén op de zeven wil vasthouden aan de verbrandingsmotor. 10 procent wil wachten op waterstofauto's. Vanaf 2026 komen niet-emissievrije wagens niet meer in aanmerking voor een fiscale aftrek.

Unizo-topman Danny Van Assche: "Dat wil vooral zeggen dat er nood is aan meer correcte informatie. Wat is bijvoorbeeld gebeurd met de intentie om de verkoop van voertuigen die CO2 uitstoten vanaf 2029 te verbieden in Vlaanderen?"

Er is ook weinig vertrouwen in het kader waarin steden en gemeenten vanaf 2025 emissievrije leveringen kunnen organiseren in hun kernen. Voor 64 procent van de respondenten is emissievrij niet haalbaar. 9 procent levert nu al emissievrij.

