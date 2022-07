Bij een watertekort en overheidsbeperkingen op drinkwatergebruik komt een kwart van de bedrijven die deelnamen aan een bevraging van ondernemersorganisatie Unizo in de problemen. Tenminste als de situatie niet beperkt blijft tot enkele dagen. Dat deelt Unizo woensdag mee.

Unizo voerde de bevraging uit bij 380 bedrijven. Uit de bevraging komt ook naar voren dat een op de twintig de ondernemingsactiviteiten in dat geval moet stopzetten. Een op de zes watergevoelige kmo's heeft geen noodplan om watertekorten op te vangen.

Bij langdurige droogte en dreigende waterschaarste nemen overheden maatregelen om het watergebruik moeten inperken. Hiervoor heeft de Vlaamse overheid het zogenoemde afwegingskader prioritair watergebruik ontwikkeld, met wetenschappelijk onderbouwde maatregelen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Unizo wil dat watergevoelige kmo's prioriteit krijgen in het afwegingskader. Ook pleit de organisatie voor bewustmaking. Tot slot is er meer flexibele regelgeving nodig om het gebruik van circulair water te verbeteren, zegt Unizo. Volgens Unizo botsen bedrijven die water willen uitwisselen of gezuiverd water willen hergebruiken vaak nog op juridische obstakels en procedures.

Unizo voerde de bevraging uit bij 380 bedrijven. Uit de bevraging komt ook naar voren dat een op de twintig de ondernemingsactiviteiten in dat geval moet stopzetten. Een op de zes watergevoelige kmo's heeft geen noodplan om watertekorten op te vangen. Bij langdurige droogte en dreigende waterschaarste nemen overheden maatregelen om het watergebruik moeten inperken. Hiervoor heeft de Vlaamse overheid het zogenoemde afwegingskader prioritair watergebruik ontwikkeld, met wetenschappelijk onderbouwde maatregelen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Unizo wil dat watergevoelige kmo's prioriteit krijgen in het afwegingskader. Ook pleit de organisatie voor bewustmaking. Tot slot is er meer flexibele regelgeving nodig om het gebruik van circulair water te verbeteren, zegt Unizo. Volgens Unizo botsen bedrijven die water willen uitwisselen of gezuiverd water willen hergebruiken vaak nog op juridische obstakels en procedures.