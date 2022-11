Amper de helft van de Vlaamse kmo's heeft een goed zicht op het verbruik van hun onderneming op vlak van energie, water, afval of uitstoot. Dat blijkt uit een bevraging die werkgeversorganisatie Unizo vrijdag bekendgemaakt heeft, op de Dag van de Ondernemer in Herent.

De bevraging werd uitgevoerd bij 266 zaakvoerders van kmo's uit Vlaanderen. Een op de vijf ondernemingen slaagt er niet in om het verbruik goed te monitoren. 'Dat is nochtans een belangrijke eerste stap in functie van duurzaamheidsinvesteringen', zegt Unizo. 'Dit is dus een verbeterpunt.'

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij Unizo, pleit ervoor om energieconsulenten voor kmo's aan te stellen, die door de overheid ondersteund worden. 'Dat zou een toegevoegde waarde zijn. Ze helpen ondernemers bij energiescans en de monitoring van energieverbruik. Ze kunnen ook gratis advies geven over energie- en waterbesparende maatregelen, hernieuwbare energie en energiedelen.'

Duurzaamheid

Uit de resultaten van de bevraging kwam nog naar voren dat negen op de tien van de bedrijven vandaag al investeert in duurzaamheid of plant dat op korte termijn te doen. Het gaat dan voornamelijk om investeringen rond energie, bijvoorbeeld beter isoleren of zonnepanelen of warmtepompen installeren.

Als reden waarom de bedrijven graag investeren in duurzaamheid, geeft 77 procent aan dat ze hiermee hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen opnemen. Ook kostenbesparing (71 procent) en de schaarste aan grondstoffen (30 procent) worden genoemd. De belangrijkste drempels voor duurzame investeringen zijn volgens de ondervraagden een hoge aankoopprijs (54 procent), een lange terugverdientijd (37 procent), een gebrek aan financiële middelen (34 procent) en een gebrek aan kennis (20 procent).

Fiscale ondersteuning

Om de financiële drempel weg te nemen, wil Unizo dat er voldoende fiscale ondersteuning komt vanuit de overheid. De organisatie vraagt om de forfaitaire investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen op te trekken tot 45,5 procent. Nog tot het eind van dit jaar bedraagt die 25 procent.

57 procent van de ondervraagde zaakvoerders blijkt ook investeringen te doen in circulariteit: ze proberen daarmee hun afval- of reststromen op te waarderen, zodat die als grondstof gebruikt kunnen worden. In de helft van de kmo's waar water een belangrijke rol speelt, wordt vandaag ook geïnvesteerd in waterbesparende maatregelen, leert de bevraging.

De Dag van de Ondernemer werd vrijdag op gang getrapt bij The Compost Bag Company in Herent. The Compost Bag Company is een bedrijf dat composteerbare zakken en folies uit hernieuwbare grondstoffen ontwikkelt. Daarvoor gebruikt het bedrijf onder meer kardoenzaadolie en perspulp van suikerbieten. Volgens Unizo is het een typevoorbeeld van circulariteit en duurzaamheid, het centrale thema van de Dag van de Ondernemer dit jaar.

