United Airlines zet 232 werknemers aan de deur, die weigeren om een coronavaccin te krijgen. Dat heeft de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij woensdag bekendgemaakt.

United Airlines was de eerste grote luchtvaartmaatschappij die haar werknemers verplichtte om zich te laten vaccineren, nadat de Amerikaanse president Joe Biden dit bevolen had aan bedrijven die samenwerken met de Amerikaanse overheid.

'Ik had gehoopt dat we aan 100 procent gevaccineerden zouden geraakt zijn, maar 232 van onze 67.000 Amerikaanse werknemers hebben zich niet laten vaccineren en hun contracten worden beëindigd', aldus Steve Kirby, CEO van United Airlines.

