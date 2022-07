De hogere kosten voor ingrediënten hebben voor levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern Unilever weinig invloed gehad op de resultaten in de eerste helft van dit jaar. Het bedrijf achter merken als Knorr, Ola en Dove verhoogde zelf immers ook zijn prijzen. Daardoor werden wat minder producten verkocht, maar per saldo ging de omzet omhoog.

Door de hogere inkoopprijzen daalde de winstmarge wel licht. Maar ondanks alles bleef de nettowinst grotendeels op peil. Die ging van 3,4 miljard euro in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 3,2 miljard euro dit jaar. De operationele winst was deze jaarhelft wel hoger dan vorig jaar.

Alles samen verwacht Unilever door de inflatie dit jaar 4,6 miljard euro aan extra kosten te moeten slikken. 'Het is echt ongezien', aldus financieel directeur Graeme Pitkethly dinsdag.

Het concern verwacht voor dit jaar een omzetgroei die hoger zal liggen dan de eerder aangekondigde stijging met 4,5 procent à 6,5 procent. De operationele winstmarge zou rond de 16 procent schommelen.

