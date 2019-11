Unilever zal geen advertenties meer plaatsen op pornosites. Dat heeft de producent van verzorgingsproducten en levensmiddelen aan de BBC gemeld.

In het Verenigd Koninkrijk was ophef ontstaan over de reclames van Unilever-dochter Dollar Shave Club op Pornhub, een soort YouTube voor pornovideo's.

De Britse krant Sunday Times zette eerder vraagtekens bij de reclames op Pornhub. De pornosite zou onvoldoende doen om illegale content tegen te gaan. Unilever zegt tegen de BBC zich ernstig zorgen te maken over de kwestie en floot Dollar Shave Club terug. De Amerikaanse scheermesjesverkoper die in 2016 werd overgenomen, slijt zijn producten via internet direct aan consumenten en was tot nu toe vrij om zijn marketing zelfstandig in te richten.

Unilever zegt ook geen weet te hebben gehad van de reclamecampagne van Dollar Shave Club. Het moederbedrijf beloofde dat geen enkel merk van Unilever ooit nog op pornosites zal worden aangeprezen. Eerder bestempelde de leiding van Dollar Shave Club de advertentiecampagne op Pornhub als strategisch, met lage kosten en een groot bereik. Pornhub heeft dagelijks 110 miljoen unieke bezoekers. Daarvan is 71 procent van het mannelijke geslacht.