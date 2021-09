In een jaar tijd deed Unifiedpost Group zes overnames. CEO en oprichter Hans Leybaert is ervan overtuigd dat het Belgische softwarebedrijf groot genoeg is om een van de grootste Europese specialisten in digitale bedrijfsadministratie te worden. Toch noteert het aandeel onder zijn introductieprijs van een jaar geleden.

Een jaar geleden haalde Unifiedpost Group 252 miljoen euro op bij professionele investeerders via een directe plaatsing op Euronext Brussels. De vraag was zo groot dat het ongeveer een derde meer kon ophalen dan waar het op had gehoopt. Na de beursgang kon het aandeel vrij verhandeld worden, ook door particuliere beleggers. Zo kreeg de Brusselse beurs er eindelijk nog eens een techbedrijf bij.

...

Een jaar geleden haalde Unifiedpost Group 252 miljoen euro op bij professionele investeerders via een directe plaatsing op Euronext Brussels. De vraag was zo groot dat het ongeveer een derde meer kon ophalen dan waar het op had gehoopt. Na de beursgang kon het aandeel vrij verhandeld worden, ook door particuliere beleggers. Zo kreeg de Brusselse beurs er eindelijk nog eens een techbedrijf bij. Unifiedpost is gespecialiseerd in een niet echt sexy, maar wel cruciale business: de digitalisering van bestellingen, facturen, betalingen en andere verwante processen, voornamelijk voor kmo's. Het zet niet enkel papier om in digitale documenten, maar ook in data die veel beter en sneller verwerkt kunnen worden en die bedrijven onderling met elkaar verbinden. Al voor de coronacrisis zat de digitalisering van die elementaire bedrijfsadministratie in de lift, maar ze werd het voorbije jaar des te urgenter. Unifiedpost was al een belangrijke speler in de Benelux en enkele andere Europese landen. Het wilde via de beursoperatie voldoende kapitaal ophalen om snel door te groeien tot een Europese marktleider. De beursoperatie lukte wonderwel en Unifiedpost kon met een volle oorlogskas op het overnamepad gaan zonder zich diep in de schulden te steken. Het bedrijf groeide daardoor spectaculair (zie kader Overnames doen de omzet verdubbelen), maar dat vertaalde zich niet in een stijgende aandelenkoers. Het aandeel piekte in december op 25 euro, ongeveer 10 procent boven de startprijs van 22 euro, maar sindsdien is het enthousiasme bij de belegger weggeëbd. Het aandeel noteert nu zelfs onder 20 euro, onder meer omdat Unifiedpost verlies blijft maken en veel investeerders van het eerste uur hun aandelen hebben verkocht. "We hadden als Belgisch softwarebedrijf een atypische kapitaalstructuur", zegt CEO Hans Leybaert, die nog altijd een referentieaandeelhouder is. "In plaats van een groot buitenlands durfkapitaalfonds hadden wij vooral kleine investeerders, vaak privépersonen. Ze zaten er vaak al lang in, want Unifiedpost bestaat al twintig jaar. Ik had het liever anders gezien, maar ik begrijp dat ze winst wilden nemen en hun aandelen hebben verkocht. De oudere aandeelhouders zijn tegen veel lagere waarderingen ingestapt, waardoor ze zicht hadden op een mooie meerwaarde. De investeringsfondsen die zijn ingestapt bij de directe plaatsing hebben een langetermijnvisie en zullen niet zomaar verkopen. Daar waren we naar op zoek, omdat wij ook op de lange termijn willen blijven denken. We willen een onafhankelijk bedrijf blijven, maar we wilden ook geld ophalen om onze investeringen te versnellen. Vandaar de beursoperatie. We hebben dit jaar zes overnames gedaan. De positieve effecten daarvan zijn nog niet zichtbaar in de cijfers. Dat weegt ook op onze beurskoers, maar dat is het lot van een beursgenoteerd bedrijf. Als we goede resultaten boeken, komt het vanzelf wel in orde. Vanaf volgend jaar zullen we pas echt op onze cijfers afgerekend kunnen worden. Dit is nog een bouwjaar, maar we hebben wel heel veel kunnen doen." Unifiedpost heeft het opgehaalde geld snel aan het werk gezet. Zes overnames - onder meer die van het Duitse Crossinx voor ongeveer 100 miljoen euro - zijn veel voor een bedrijf met een omzet van 146 miljoen euro in 2020. "Tijdens de coronacrisis lag het leven wat stil. We konden ons volledig op ons plan concentreren en hard doorwerken", zegt Leybaert. "Tegelijk was het ook wat onwezenlijk. Normaal bestaan die overnames uit lange vergaderingen en afsluitende diners. Het passeerde bijna geruisloos. Een overname afronden leek op een doodgewone dag op het kantoor. De overnames hebben het bedrijf compleet veranderd. Een jaar geleden waren we nog een Benelux-speler met wat activiteiten in Oost-Europa. Nog geen twaalf maanden later zijn we in dertig Europese landen actief, waar telkens een andere regelgeving voor bedrijfsadministratie geldt. Voor concurrenten, zeker de Amerikaanse, wordt het niet eenvoudig ons bij te benen in al die lokale expertise. De overnames hebben ook de gaten in ons aanbod opgevuld. De uitdaging is alle overnames goed te integreren. We staan aan de start met de beste wagen, maar de race moet nog gereden worden." De omstandigheden zitten wel mee. Unifiedpost mikt op processen waarop ook de overheden veel meer zicht willen hebben, zoals facturatie en betalingen. Leybaert ziet daardoor nog veel potentieel. "Btw-fraude aanpakken is een van de belangrijkste prioriteiten in de Europese Unie. Naar schatting gaat daar 180 miljard euro per jaar aan verloren. Door de facturen en de betaling volledig te digitaliseren, wil men naar een systeem waarin fraude veel minder verdoezeld kan worden. Dat gaat niet om ingescande papieren, maar om datastromen die direct ontsloten kunnen worden. Griekenland wil dat nog dit jaar invoeren, in Frankrijk komt het er ook aan." "Die veranderde regelgeving doet de bal wat sneller rollen", zegt Leybaert. "Bedrijven investeren versneld in hun digitalisering. In de toekomst zullen ze niet meer zelf offertes opvragen, maar een oproep lanceren op onlinemarktplaatsen. Vanaf dan zal alles digitaal kunnen verlopen. SAP en andere grote softwarebedrijven willen die onlinehandel graag naar zich toetrekken. Maar ik denk dat bedrijven, en zeker onze doelgroep van kmo's, zich niet graag overleveren aan de wil van mastodonten. Unifiedpost zit als onafhankelijke en gespecialiseerde speler in een veel betere positie om een verbindend platform te zijn van alles wat met documenten, identificatie en betalingen te maken heeft. We willen ons ook als een neutrale partij opstellen. We hebben geen ambitie om zo veel mogelijk data te controleren of in concurrentie te gaan met boekhoudsoftware of software voor klantenbeheer."