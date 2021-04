De materialengroep Umicore verwacht dit jaar een 'uitzonderlijke prestatie' te zullen leveren, op basis van de gestegen prijzen voor edelmetalen zoals rodium en palladium. De operationele winst (aangepaste ebit) zal richting 1 miljard euro gaan, kondigt Umicore donderdag aan.

De groep zegt een 'zeer sterke start' van het jaar te hebben gekend, door de stijgende edelmetaalprijzen, een sterke vraag en 'robuuste activiteiten'. Umicore verwacht dat de aangepaste bedrijfswinst dit jaar 1 miljard euro zal benaderen, 'wat ruim boven de huidige marktconsensus is', aldus de groep donderdag in een persbericht. Umicore baseert zich daarvoor op de prestaties tot nu toe en op de huidige zichtbaarheid op de vraag, en het gaat ervan uit dat de prijzen voor edelmetalen rond het niveau van het eerste kwartaal van dit jaar blijven.

De groep merkt wel op dat die vooruitzichten veronderstellen dat de vraag in de autosector niet zal afnemen of de macro-economische omgeving niet verslechtert, zoals door de evolutie van de coronapandemie. In vergelijking met 2020 omvatten de vooruitzichten een uitzonderlijke bijkomende bijdrage van ongeveer 250 miljoen euro uit de hogere prijzen voor edelmetalen, aldus nog Umicore.

Beleggers reageren enthousiast op de winstprognose. Het aandeel opende donderdagochtend met een winst van meer dan 5 procent op de beurs van Brussel, waarmee het boven de 50 euro per aandeel sprong. Eind april geeft Umicore een update over het eerste kwartaal van dit jaar.

