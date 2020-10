De materialengroep Umicore gaat haar kobaltactiviteiten reorganiseren. Daardoor verdwijnen er op de site in Olen 165 banen tegen midden 2023. Dat heeft Umicore woensdag aangekondigd.

De directie is van plan een deel van de kobaltactiviteiten in Olen te verhuizen naar Finland, waar het bedrijf vorig jaar de Kokkola-raffinaderij verwierf. 'Deze ultramoderne raffinaderij is één van de grootste kobaltraffinaderijen ter wereld en laat de businessunit toe om op grotere en meer concurrentiële schaal te produceren', klinkt het.

Volgens het bedrijf heeft de beslissing om de activiteiten te verhuizen te maken met een gewijzigde marktsituatie. 'De voorbije jaren kreeg de businessunit te kampen met toenemende concurrentie in meerdere eindmarkten en meer recent in kobaltraffinage door de opkomst van grootschalige kobaltraffinaderijen.' Omdat de raffinaderij in Finland een grotere productiecapaciteit heeft dan de site in Olen, is het rendabeler om de tak te verhuizen.

Door de verhuis verdwijnen er in Olen 165 banen. De afbouw zal gebeuren door natuurlijk verloop, aldus Umicore. Bovendien zal een deel van de mensen die hun baan verliezen, in een andere positie op de site in Olen terechtkunnen: 'We willen iedereen die niet via pensioen uitstroomt, begeleiden naar een functie op een andere unit', zegt woordvoerder Marjolein Scheers. Op de site werken zo'n 900 mensen.

Concreet verhuizen de kobaltraffinage en een deel van de activiteiten in kobalttransformatie tegen midden 2023 naar Finland. De groep wil voorts de kobaltactiviteiten in Arab, in de Amerikaanse staat Alabama, stopzetten. Daar staan 42 jobs op het spel.

De directie is van plan een deel van de kobaltactiviteiten in Olen te verhuizen naar Finland, waar het bedrijf vorig jaar de Kokkola-raffinaderij verwierf. 'Deze ultramoderne raffinaderij is één van de grootste kobaltraffinaderijen ter wereld en laat de businessunit toe om op grotere en meer concurrentiële schaal te produceren', klinkt het. Volgens het bedrijf heeft de beslissing om de activiteiten te verhuizen te maken met een gewijzigde marktsituatie. 'De voorbije jaren kreeg de businessunit te kampen met toenemende concurrentie in meerdere eindmarkten en meer recent in kobaltraffinage door de opkomst van grootschalige kobaltraffinaderijen.' Omdat de raffinaderij in Finland een grotere productiecapaciteit heeft dan de site in Olen, is het rendabeler om de tak te verhuizen. Door de verhuis verdwijnen er in Olen 165 banen. De afbouw zal gebeuren door natuurlijk verloop, aldus Umicore. Bovendien zal een deel van de mensen die hun baan verliezen, in een andere positie op de site in Olen terechtkunnen: 'We willen iedereen die niet via pensioen uitstroomt, begeleiden naar een functie op een andere unit', zegt woordvoerder Marjolein Scheers. Op de site werken zo'n 900 mensen. Concreet verhuizen de kobaltraffinage en een deel van de activiteiten in kobalttransformatie tegen midden 2023 naar Finland. De groep wil voorts de kobaltactiviteiten in Arab, in de Amerikaanse staat Alabama, stopzetten. Daar staan 42 jobs op het spel.