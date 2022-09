Materiaaltechnologiegroep Umicore huldigt woensdag in het zuiden van Polen een nieuwe fabriek voor kathodematerialen in, een onderdeel van de batterij van elektrische voertuigen. Met de fabriek in Nysa wil Umicore het voortouw nemen qua batterijmaterialen in Europa nu het wagenpark moet evolueren van voertuigen op brandstof naar elektrische wagens.

Umicore omschrijft de fabriek zelfs als de "eerste gigafabriek voor batterijmaterialen in Europa". De zogenaamde kathode-actieve materialen voor elektrische voertuigen moeten naar afnemers in de Europese auto- en batterijcellenindustrie gaan.

De jaarproductie van de site in Nysa zal overeenstemmen met 20 gigawattuur (GWh) tegen eind 2023 en 40 GWh in 2024. In het tweede deel van dit decennium is er het potentieel om te groeien tot meer dan 200 GWh, wat overeenstemt met 3 miljoen elektrische voertuigen. De fabriek wordt volledig aangedreven door hernieuwbare elektriciteit van een nabij gelegen windmolenpark, aldus de Belgische groep. Momenteel werken er 240 mensen, wat zou stijgen tot 400 eind 2023. De bouw begon in 2019 en de productie startte in juli.

'Met deze gigafabriek neemt Umicore het voortouw op het gebied van batterijmaterialen in Europa en biedt ze de belangrijkste ingrediënten voor een verantwoorde en duurzame waardeketen voor elektrisch vervoer', zegt CEO Mathias Miedreich in een persbericht. De nieuwe fabriek vult volgens de topman de productie van kathodeprecursoren in Finland, onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten en de batterijrecyclage-activiteiten aan. Umicore heeft in Hoboken bij Antwerpen een grote fabriek voor de recyclage van batterijen.

