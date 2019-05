De Belgische materialengroep Umicore heeft de kobaltraffinage- en de kathodeprecursorenactiviteiten van Freeport Cobalt in het Finse Kokkola overgenomen, voor een bedrag van 190 miljoen dollar, inclusief werkkapitaal. Het gaat om de grootste kobaltraffinaderij in Europa. Kobalt is een belangrijke grondstof voor herlaadbare batterijen, een kernactiviteit van Umicore.

De overgenomen activiteiten zullen precursoren leveren voor de productie van kathodematerialen in het Poolse Nysa, waarvan de opstart voorzien is in de tweede helft van 2020.

'Met deze overname zal Umicore zich in een ideale positie bevinden om de Europese activiteiten van haar batterijcel- en automobielklanten te ondersteunen via een volledig geïntegreerde, duurzame en lokale toeleveringsketen voor batterijmaterialen', luidt het in een persbericht. 'Dit past ook in de plannen van de Europese Unie om een concurrentieel en duurzaam batterij-ecosysteem te creëren in Europa'. De kobalt die in de Finse fabriek wordt gebruikt, is van duurzame oorsprong, dus vrij van kinderarbeid en artisanaal gewonnen, beklemtoont Umicore nog.

De overname moet wel nog worden goedgekeurd door de regelgevende autoriteiten. Ze zal naar verwachting tegen het einde van het jaar afgerond zijn. 'Verwacht wordt dat de overname vanaf 2020 zal bijdragen aan de winst en vanaf 2021 zal bijdragen tot de waardecreatie, na de voltooiing van het integratieproces en een aanzienlijke vermindering van het netto werkkapitaal door synergieën in de toeleveringsketen'.

Een aantal activiteiten op de site in Kokkola, zoals fijne poeders, kobaltchemicaliën, katalysatoren, keramiek & pigmenten, blijven in handen van Freeport Cobalt.