Umicore heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar de inkomsten met 37 procent zien toenemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 2,1 miljard euro. De aangepaste ebit (winst voor aftrek van rente en belastingen) kwam uit op 625 miljoen euro, een toename met 157 procent tegenover een jaar eerder en fors meer dan de 484 miljoen euro waar analisten gepolst door Bloomberg op gerekend hadden.

Na de impact door de coronacrisis vorig jaar, hebben een sterk herstel van de vraag vanuit de autosector naar de materialen voor schone energie van Umicore en recordprijzen voor edelmetalen voor de sterke prestaties gezorgd. Dat heeft het materiaaltechnologiebedrijf vrijdag voorbeurs bekendgemaakt.

De nettowinst verdrievoudigde bijna, tot 428 miljoen euro. Umicore zal net als vorig jaar een interimdividend uitkeren van 0,25 euro per aandeel. Mathias Miedreich zal Marc Grynberg opvolgen als CEO op 1 oktober.

Umicore trekt vrijdag de verwachtingen voor heel 2021 licht op, 'op basis van de sterke prestaties tijdens de eerste helft van het jaar en ervan uitgaand dat de edelmetaalprijzen voor de rest van het jaar op het huidige niveau blijven'. Het bedrijf gaat nu uit van een aangepaste ebit 'iets boven 1 miljard euro', waar dat eerder nog 'bijna 1 miljard euro' was. De gemiddelde analistenverwachting lag op 971,5 miljoen euro. De aangepaste ebit zal volgens Umicore tijdens de tweede helft van het jaar naar verwachting lager zijn dan tijdens de eerste helft, die profiteerde van een piek in edelmetaalprijzen

