Umicore wil samen met platinabedrijf Anglo American nieuwe technologie ontwikkelen om de uitrol van elektrische wagens op waterstof te versnellen.

De materialen- en recyclagegroep is erg actief in het domein van groene mobiliteit. Umicore levert batterijmaterialen voor elektrische wagens, katalysatoren voor klassieke verbrandingsmotoren en katalysatoren voor wagens aangedreven door brandstofcellen, waarbij elektriciteit wordt opgewekt door waterstof. Wagens op waterstof hebben het moeilijk om door te breken. Er is bijvoorbeeld onvoldoende infrastructuur om gecomprimeerd waterstof te tanken. Umicore werkt daarom aan een nieuwe technologie, waarbij katalysatoren op basis van platina worden ontwikkeld voor vloeibare organische waterstofdragers in elektrische voertuigen met brandstofcellen, of LOHC-technologie. Het gaat om een eenvoudiger en goedkoper alternatief om waterstof op te slaan.