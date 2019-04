Umicore zal zijn ambitieuze winstverwachting voor 2020 niet halen. Dat meldt het materiaaltechnologiebedrijf in een update voor beleggers. Het Umicore-aandeel krijgt een rake klap op Euronext Brussel.

De tegenvallers bij Umicore treffen de afdeling Energy & Surface Technologies. Die kampt met een lagere vraag naar kathodematerialen, die gebruikt worden in herlaadbare batterijen. In China is de vraag naar elektrische auto's aanzienlijk gedaald en door een wijziging in het subsidiesysteem komt daar allicht niet meteen beterschap. Umicore had eerder gedacht om dit jaar 100.000 ton kathodematerialen te verkopen en tegen 2021 175.000 ton totale productiecapaciteit te hebben. Nu verwacht het bedrijf die cijfers te halen met een vertraging van 12 tot 18 maanden. "De tijdslijn voor de ingebruikname en het opdrijven van de nieuwe capaciteit werd overeenkomstig aangepast", luidt het.

Voorts meldt Umicore ook getroffen te worden door een lage kobaltprijs en de instroom van kobalt uit artisanale mijnbouw. Omdat dat laatste met onveilige en ongezonde werkomstandigheden en vaak ook kinderarbeid gepaard gaat, koopt Umicore dergelijke goedkopere kobalt niet aan. Dat levert een 'aanzienlijk concurrentienadeel' op voor de meeste van zijn productlijnen.

Het bedrijf blijft erbij dat de inkomsten en de winst volgend jaar significant zullen toenemen, maar onder de eerder aangegeven indicatie. Dat betekent dat wordt verwacht dat de recurrente bedrijfswinst (rebit) bijgevolg niet tussen 675 en 725 miljoen euro zal liggen, maar wel daaronder. Voor dit jaar verwacht Umicore een rebit tussen 475 en 525 miljoen euro. In februari werd al gemeld dat de winstgroei dit jaar getemperd zou worden door de zwakke vraag in de automobiel- en consumentenelektronicasectoren.

Beleggers schrikken van de winstwaarschuwing die Umicore dinsdagmorgen geeft. Omstreeks 12u30 noteert het Umicore-aandeel op Euronext Brussel ruim 14 procent lager tot 37 euro.