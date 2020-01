Met BESS, een batterij-energieopslagsysteem, rijven Umicore en Engie de vijfde Febeliec Energy Award binnen. Een jury onder leiding van Voka-voorzitter Wouter De Geest (ex-BASF) verkoos het project boven de projecten van Nexxtlab en Air Liquide. Het is de eerste keer dat de award naar grote industriële bedrijven gaat.

Met BESS, kort voor battery energy storage system, speelt Umicore in op twee megatrends: de elektrificatie van het verkeer en de schaarste aan grondstoffen. "De batterij van een elektrische wagen gaat acht tot tien jaar mee", legt Peter Zadora, directeur category procurement van Umicore, uit. "Die functioneert nog, maar het vermogen en de opslagcapaciteit zijn met 20 tot 30 procent afgenomen. Wij willen die recycleren, maar ze eerst nog een tweede leven van tien jaar geven."

Daarvoor werkt het bedrijf samen met Engie. "We brengen de autobatterijen samen in een container, die we gebruiken als een batterij", zegt Seth Spoelders, manager Energy Solutions. "Die kan de hoogspanningsnetbeheerder Elia inzetten om het evenwicht op het elektriciteitsnet te bewaren."

Er werd iets meer dan een miljoen euro geïnvesteerd in het project op de Umicore-site in Olen. De twee partners kochten daarvoor 48 batterijen van Renault Kangoo, maar werden ook al gecontacteerd door andere automobielbedrijven. De batterijen hebben samen een vermogen van 1,2 megawatt, zowat de helft van een windturbine.

Voor Umicore is het proefproject belangrijk. Het doet de energiekosten dalen en het leert de groep in te schatten wat de impact op de vraag naar batterijmaterialen - en dus de toekomstige bedrijfskasstroom van het bedrijf - is. Zadora: "We zullen de evolutie van de batterijen opvolgen. Zo verwerven we een grondige kennis over de performantie en het verouderingsgedrag, voordat vanaf 2026 grote volumes batterijen op de markt komen." Engie wil dan weer aantonen dat zo'n batterij ook op grotere schaal rendabel kan zijn, en dat het project herhaalbaar is. "We hopen dat dit de eerste stap is in een groter verhaal", zegt Spoelders.

Ook op het podium

Nexxtlab, het bedrijf van de voormalige VUB-student Benoit Mattlet, ontwikkelde met Grid Scope een tool die berekent wat de impact van de elektrificatie op het distributienet zal zijn. Het brengt de impact van elektrische wagens, waterpompen en hernieuwbare energie in kaart, waardoor de netbeheerder zicht krijgt op mogelijke problemen, en daarop kan inspelen.

Air Liquide ten slotte onderzoekt de mogelijkheden om de opslag van vloeibare lucht te combineren met luchtscheidingssystemen. Dat moet toelaten beter om te gaan met de fluctuaties in het aanbod van groene energie, die alleen wordt geproduceerd wanneer de wind waait of de zon schijnt.

Met BESS, kort voor battery energy storage system, speelt Umicore in op twee megatrends: de elektrificatie van het verkeer en de schaarste aan grondstoffen. "De batterij van een elektrische wagen gaat acht tot tien jaar mee", legt Peter Zadora, directeur category procurement van Umicore, uit. "Die functioneert nog, maar het vermogen en de opslagcapaciteit zijn met 20 tot 30 procent afgenomen. Wij willen die recycleren, maar ze eerst nog een tweede leven van tien jaar geven."Daarvoor werkt het bedrijf samen met Engie. "We brengen de autobatterijen samen in een container, die we gebruiken als een batterij", zegt Seth Spoelders, manager Energy Solutions. "Die kan de hoogspanningsnetbeheerder Elia inzetten om het evenwicht op het elektriciteitsnet te bewaren."Er werd iets meer dan een miljoen euro geïnvesteerd in het project op de Umicore-site in Olen. De twee partners kochten daarvoor 48 batterijen van Renault Kangoo, maar werden ook al gecontacteerd door andere automobielbedrijven. De batterijen hebben samen een vermogen van 1,2 megawatt, zowat de helft van een windturbine.Voor Umicore is het proefproject belangrijk. Het doet de energiekosten dalen en het leert de groep in te schatten wat de impact op de vraag naar batterijmaterialen - en dus de toekomstige bedrijfskasstroom van het bedrijf - is. Zadora: "We zullen de evolutie van de batterijen opvolgen. Zo verwerven we een grondige kennis over de performantie en het verouderingsgedrag, voordat vanaf 2026 grote volumes batterijen op de markt komen." Engie wil dan weer aantonen dat zo'n batterij ook op grotere schaal rendabel kan zijn, en dat het project herhaalbaar is. "We hopen dat dit de eerste stap is in een groter verhaal", zegt Spoelders.Nexxtlab, het bedrijf van de voormalige VUB-student Benoit Mattlet, ontwikkelde met Grid Scope een tool die berekent wat de impact van de elektrificatie op het distributienet zal zijn. Het brengt de impact van elektrische wagens, waterpompen en hernieuwbare energie in kaart, waardoor de netbeheerder zicht krijgt op mogelijke problemen, en daarop kan inspelen.Air Liquide ten slotte onderzoekt de mogelijkheden om de opslag van vloeibare lucht te combineren met luchtscheidingssystemen. Dat moet toelaten beter om te gaan met de fluctuaties in het aanbod van groene energie, die alleen wordt geproduceerd wanneer de wind waait of de zon schijnt.