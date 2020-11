Umicore verwacht dit jaar een bedrijfswinst (aangepaste EBIT) tussen 465 en 490 miljoen euro te boeken, zo meldt het materiaaltechnologiebedrijf. Dat is een stuk onder de 509 miljoen euro van vorig jaar. De batterijtak heeft het moeilijk met de marktomstandigheden.

Voor het eerst komt het bedrijf met cijfers in zijn prognose voor dit jaar. Tot nu toe hield het bedrijf het op een EBIT onder het niveau van 2019. De vooruitzichten zijn wel gemaakt in de veronderstelling dat de coronamaatregelen de bedrijfsvoering of de marktvraag niet opnieuw zullen verstoren. Umicore merkt op dat er in het derde kwartaal sterk herstel was van de auto-industrie, vooral dankzij de Chinese productie.

Umicore levert katalysatoren aan de autobouwers. Dankzij een sterke positie in China overtroffen de volumes en inkomsten van de afdeling Automotive Catalysts de groei van de wereldwijde automarkt, zegt het bedrijf.

De afdeling die materialen voor batterijen voor onder meer elekrische wagens maakt, heeft het moeilijker. Er zijn hoge vaste kosten en er is overcapaciteit in de markt. De bedrijfswinst (aangepaste EBIT) zal dit jaar uitkomen tussen 70 en 75 miljoen euro, luidt het. Dat is een pak minder dan de 183 miljoen euro van vorig jaar. Het zal bovendien 'meer tijd vergen om de gewenste schaaleffecten te bereiken', waarschuwt Umicore.

Recyclage

De recyclagetak, met onder meer een fabriek in Hoboken, blijft het wel goed doen. Daar verwacht Umicore een bedrijfswinst tussen 320 en 330 miljoen euro, tegen 188 miljoen euro in 2019.

Marc Grynberg, CEO van Umicore, is positief. 'De langetermijntrends waarop de strategie van Umicore op het gebied van schone mobiliteit en recyclage gebaseerd is, zijn relevanter dan ooit en ik ben ervan overtuigd dat Umicore na deze uitdagende tijden goed gepositioneerd en voorbereid zal zijn op toekomstige groei.'

