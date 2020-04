De uitzendarbeid in België is sinds half maart, toen de overheidsmaatregelen werden toegepast om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zo goed als gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Federgon.

Voordat de coronacrisis losbrak waren er 120.000 voltijdse uitzendkrachten per dag aan de slag in de bedrijven in ons land, Vandaag zijn dat er 54.000 per dag minder.

Cafés en winkels moesten de deuren sluiten, bedrijven draaiden de productie dicht. De uitzendactiviteit is in de tweede helft van maart dan ook met 46 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Zo goed als een halvering dus. Een rondvraag van Federgon toont aan dat die trend ook in april aanhoudt. Er is geen sprake van een verdere daling, maar van een stabilisering op een erg laag peil, met uitzendactiviteit die ongeveer 50 procent lager ligt dan in april vorig jaar.

'De uitzendactiviteit is ongezien diep en ongezien snel gedaald', zegt Paul Verschueren, directeur onderzoek en economische zaken bij uitzendkoepel Federgon. De activiteit in de sector is in maart - toen de impact maar in de tweede helft voelbaar was - gedaald naar het peil van december 2008, een maand in volle financieel-economische crisis. De gevolgen van de coronacrisis zullen dan ook zwaarder zijn dan deze van de kredietcrisis in 2008, zo waarschuwt Federgon.

De uitzendsector verwacht uiteindelijke wel een stelselmatige verbetering, eens de bedrijven aan de heropstart beginnen.

Voor uitzendkrachten die op het moment van de lockdown aan de slag waren bij een bedrijf, en daar normaal gezien opnieuw aan de slag kunnen bij de heropstart, kan tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd, aldus Federgon.

