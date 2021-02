In december 2020 heeft de Belgische uitvoer voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie een groei opgetekend. Het gaat om een stijging met 2,5 procent ten opzichte van december 2019. De invoer blijft een zeer lichte daling tonen, van 0,1 procent, maar evolueert wel gunstig. Dat blijkt maandag uit een publicatie over buitenlandse handel van de Nationale Bank.

De uitvoer (uitgedrukt in waarde) zakte na stijgingen in januari en februari 2020 (+1,1 en +2,7 procent) als gevolg van de coronapandemie volledig in. Na een daling met 5,7 procent in maart, piekte de krimp op 27,6 procent in april. Daarna bleef de export krimpen. In december werd voor het eerst na negen maanden weer een groei opgetekend. In november was er nog sprake van een afname met 2,7 procent.

Ook de invoer ging er in januari en februari 2020 nog op vooruit (met 0,5 en 1,3 procent). In maart tekende de import een krimp op van 5,7 procent en in april zelfs van 28 procent. Maar ook daar lijkt het herstel nakende: terwijl de krimp in november nog 3,2 procent bedroeg, nam de invoer in december af met nog maar 0,1 procent.

Naast de aanhoudende sterke groeicijfers met China is ook de handel met het Verenigd Koninkrijk recentelijk fors toegenomen. Dat heeft volgens de Nationale Bank te maken met de brexit, waarvan de overgangsperiode op 31 december is verstreken.

In heel 2020 daalde de uitvoer volgens een voorlopige raming met 8 procent en de invoer met 9,5 procent. Volgens de Nationale Bank is het geleden van recessiejaar 2009, na de bankencrisis, dat de Belgische buitenlandse handel zoveel verminderde. De terugval was in 2020 wel half zo groot als die in 2009.

