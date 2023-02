Biofarmabedrijf UCB heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen om het medicijn Fintepla op de markt te brengen voor de behandeling van het syndroom van Lennox-Gastaut, een zware vorm van epilepsie bij kinderen. Dat meldt het bedrijf woensdag in een persbericht.

Het medicijn is goedgekeurd voor gebruik als bijkomend geneesmiddel, bovenop andere epilepsiemiddelen, bij de behandeling van Lennox-Gastaut bij kinderen vanaf 2 jaar. Fintepla, de commerciële naam voor de stof fenfluramine, was in Europa al goedgekeurd voor gebruik bij de behandeling van het Dravet-syndroom, een andere ernstige vorm van epilepsie bij kinderen.

Het medicijn is ook in de Verenigde Staten, een belangrijke markt voor farmabedrijven, en het Verengid Koninkrijk goedgekeurd voor de behandeling van een of beide vormen van epilepsie

