UCB investeert 200 miljoen euro in een nieuwe site voor gentherapie in Eigenbrakel (Braine l'Alleud). Dat heeft het biofarmabedrijf dinsdagochtend bekendgemaakt. De site zal 17.000 vierkante meter groot zijn en zorgt voor ruim 100 nieuwe banen.

De nieuwe site moet operationeel zijn in 2024. De bouw moet van start gaan in het tweede kwartaal van dit jaar.

In de voorbije jaren is er een significante evolutie geweest op het gebied van gentherapie, die vandaag gezien wordt als een mogelijkheid om voor een fundamentele verandering te zorgen in de manier waarop ziektes behandeld worden, aldus UCB. Maar de productie van virale vectoren die gebruikt worden in het kader van gentherapie blijft een uitdaging door de vandaag erg inefficiënte processen en hoge kosten.

De investering van UCB moet die situatie veranderen en de groep de volledige controle geven over het proces, naast flexibiliteit en een voordeel op de concurrentie.

