Het aandeel van Tesla heeft maandag op de beurs van Wall Street klappen gekregen nadat Twitteraars in een poll massaal hadden gestemd voor de verkoop van de aandelen die Tesla-topman Elon Musk aanhoudt.

Het aandeel verloor maandag na opening tot 7,3 procent. Dat is de grootste daling sinds maart van dit jaar.

Een ruime meerderheid -58 procent- van de 3,5 miljoen stemmers op Twitter zei ja op de vraag van Musk zelf of hij zijn aandelen van de hand moest doen. De ondernemer controleert 170,5 miljoen aandelen -zo'n 10 procent van het kapitaal- van de elektrische autofabrikant, goed voor zo'n 21 miljard dollar. Musk zei na afloop van de poll 'dat hij bereid was om elk resultaat te aanvaarden'.

Het aandeel van Tesla ging bij opening flink lager, maar maakte nadien een deel van dat verlies goed. Sinds begin dit jaar werd het aandeel al 73 procent meer waard.

Het is niet de eerste keer dat het gedrag van Musk op Twitter het Tesla-aandeel doet bewegen. Maar analisten wijzen er tegenover het financiële persagentschap Bloomberg op dat zelfs indien de topman zijn belang zou verkopen, dit weinig verschil zou maken. 'De free float -de hoeveelheid aandelen die vrij verhandelbaar zijn- zou slechts met 1,5 à 2 procent stijgen', aldus een analist.

