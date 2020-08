'Tweederde Nederlandse bedrijven buit personeel uit'

Ongeveer twee op de drie Nederlandse bedrijven of organisaties zegt zich wel eens schuldig te maken aan arbeidsuitbuiting of mensenhandel bij uitzendkrachten. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 500 personeelsfunctionarissen in opdracht van FairWork, een organisatie die arbeidsmigranten adviseert over hun rechten en klachten bijhoudt.

