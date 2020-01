De elektrische autobouwer deed er in de verslagperiode veel aan om zoveel mogelijk auto's af te leveren en dat vertaalde zich in een flinke stijging van de omzet. Ook heeft Tesla flink meer geld op zijn rekening staan, wat de zorgen om de financiële situatie van de onderneming verder doet wegebben.

De productiemogelijkheden van Tesla zijn inmiddels ook verruimd met een nieuwe fabriek in Shanghai. Daar loopt sinds eind vorig jaar de Model 3 van de band en vanaf volgend jaar moet daar ook Tesla's kleinere SUV de Model Y worden gemaakt. De productie van dat model begint in de fabriek in het Amerikaanse Fremont al in het huidige kwartaal. Ook zullen dit jaar al de eerste Tesla-trucks worden gebouwd.

Tesla leverde verder weer meer batterijopslagsystemen aan consumenten en bedrijven en ook groeide de divisie die zonnepanelen levert opnieuw. Met 54 megawatt aan zonnepanelen zit de tak nog ruim onder de 73 megawatt die in het laatste kwartaal van 2018 op daken werd gelegd. Wel denkt Tesla de productie van de dakpannen op te kunnen voeren en de plaatsing aanzienlijk te kunnen versnellen.

De totale omzet van Tesla kwam uit op 7,4 miljard dollar, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. De autotak nam daarvan 6,4 miljard dollar voor zijn rekening. De nettowinst kwam uit op 105 miljoen euro, wat op jaarbasis een kwart lager was. Het eigen vermogen van Tesla steeg met iets meer dan 1 miljard dollar zodat de maker van elektrische auto's nu 6,3 miljard dollar op de rekening heeft staan.

Voor dit jaar denkt Tesla 'ruim meer dan 500.000 auto's' te kunnen afleveren en er nog meer te gaan maken. Het bedrijf verwacht dan ook winstgevend te blijven in de toekomst en genoeg geld te verdienen om investeringen in nieuwe producten en fabrieken zelf te kunnen bekostigen.

