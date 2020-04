De Belgische reisbureaus ­becijferen hun omzetverlies tot midden april op 2 miljard euro. 'Er komen geen boekingen meer binnen.' Veel mensen willen hun reis gewoon uitstellen, want ze willen absoluut nog weg na de lockdown. Dat schrijft De Tijd donderdag.

De verkoop van nieuwe reizen stilgevallen. 'Er komt niets binnen', zegt Frank Bosteels, de woordvoerder van de reisorganisator Connections. 'Wij draaien normaal een omzet van 10 miljoen euro per maand. Die zien we volledig de mist ingaan.'

Volgens Koen van den Bosch, de topman van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR), is de financiële impact van het corona­virus op de Belgische reissector gigantisch. 'Stel dat de lockdown tot 19 april duurt en mensen dan opnieuw mogen reizen, dan leiden de reisbureaus en reisorganisatoren in Vlaanderen en Brussel 1,5 miljard euro omzetverlies.'

Omdat Wallonië voor een derde van de Belgische markt tekent, bedraagt de totale Belgische impact 2 miljard euro. Dat bedrag houdt geen rekening met de resultaten van marktleider TUI België.

De reissector verliest geld op alle fronten. Niet alleen noteren reis­bemiddelaars geen nieuwe boekingen, ze slagen er ook moeilijk in gemaakte kosten te recupereren. 'Als een klant een reis van 1.000 euro heeft geboekt, heeft een reisagent al 900 euro doorgestort aan leveranciers', zegt Van den Bosch. 'Dat geld is weg. Luchtvaartmaatschappijen betalen tickets momenteel niet terug, al zijn ze daar wettelijk toe verplicht. Ook hoteliers willen tegoeden niet teruggeven.'

