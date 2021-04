Twee partijen hebben een bod uitgebracht voor de overame van Neckermann, de reisorganisator die in februari bescherming tegen schuldeisers heeft gevraagd. Dat melden de gerechtsmandatarissen vrijdag.

De gerechtelijke mandatarissen willen de beide opties dinsdag tijdens een ondernemingsraad toelichten en voorleggen aan het personeel, met het oog op een snelle doorstart. Het gaat ondertussen nog om zo'n 128 personeelsleden en zowat 45 winkels.

Het is aan de ondernemingsraad om duidelijk maken of het wil meestappen in de nieuwe financiering. Wanneer alle personeelsleden zich hebben uitgesproken over de kwestie gaat het dossier naar de ondernemingsrechtbank. Die zal vervolgens de knoop doorhakken.

Als alles goed verloopt, kan dat sneller gaan dan de wettelijke termijn van 30 dagen. Dat zou een opsteker zijn voor het management, dat zich wil voorbereiden op het toeristische zomerseizoen.

