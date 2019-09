Na twintig jaar geeft de oprichter van de IT-dienstverlener EASI de fakkel door. Als opvolgers koos Salvatore Curaba een duo uit zijn eigen bedrijf: Thomas Van Eeckhout en Jean-François Herremans.

Thomas Van Eeckhout en Jean-François Herremans zaten al in het directiecomité van EASI, en worden nu co-CEO's. Thomas Van Eeckhout neemt de Nederlandstalige markt in handen, Jean-François Herremans het Franstalige deel. EASI, met hoofdkwartier in Nijvel, heeft zijn aanwezigheid in Vlaanderen de afgelopen jaren verdubbeld.

Salvatore Curaba werkt al twee jaar aan de opvolging. Hij gaf hoe langer hoe meer taken door aan zijn medewerkers. De jongste tijd gaf hij de teams en het directiecomité enorm veel vrijheid. Ze konden belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over overnames, nemen zonder hem.

De keuze van de twee opvolgers was volgens het bedrijf een natuurlijk proces. Van Eeckhout en Herremans werken allebei al meer dan vijftien jaar voor EASI. Ze kennen het bedrijf door en door en "ze belichamen de waarden", zegt Curaba.

Het nieuwe duo neemt het roer over op een belangrijk moment. Het bedrijf, dat in de IT-sector een bekende naam is, groeit nog volop. Vorig jaar nog nam EASI 45 mensen in dienst. Het Nijvelse bedrijf heeft een uitgesproken ambitie. Het wil in vijf jaar zijn personeelsbestand verdubbelen, tot 500 medewerkers.

Internationaliseren is daarbij een noodzaak. Het bedrijf opende begin dit jaar zijn eerste buitenlandse kantoor in Nederland en nam een participatie in een Spaans en een Zwitsers bedrijf. EASI haalde in 2018 een omzet van 37 miljoen euro, 16 procent meer dan het jaar ervoor.