Reisorganisator TUI wil dat de overheid na het einde van het reisverbod, normaal gezien volgende week, nog extra versoepelingen doorvoert. 'Met een pak administratie en allerlei beperkingen bij terugkomst, is reizen niet sexy', zegt woordvoerder Piet Demeyere.

Het reisverbod naar bestemmingen in de Europese Unie loopt nog tot en met 18 april. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaf zondag aan dat hij ervan uitgaat dat het niet zal worden verlengd.

TUI heeft een aantal toeristische reizen naar zogenaamde 'oranje' bestemmingen met vertrek na 18 april niet geschrapt de voorbije weken. Er zullen volgende week normaal gezien dus meteen vakantiegangers vertrekken vanuit België, onder meer naar het Spaanse eiland Mallorca.

Over de verplichtingen voor die reizigers heerst nog wat onduidelijkheid. Vandenbroucke gaf al aan dat mensen die uit een rode zone terugkeren en zich niet laten testen, gecontroleerd en gesanctioneerd zullen worden. 'Dit zal afdwingbaar zijn', zei hij.

Momenteel moet wie België binnenreist een formulier invullen, waarna op basis van de antwoorden wordt berekend of iemand als een hoogrisicocontact wordt beschouwd en dus tien dagen in quarantaine moet en twee testen moet ondergaan. Reizigers die uit een rode zone komen, worden sowieso als hoogrisicocontact beschouwd.

De lijst van bestemmingen die niet rood zijn, is momenteel vrij beperkt. Het gaat om regio's in Denemarken, Spanje, Finland, Ierland, IJsland (volledig), Italië, Noorwegen en Portugal (volledig). De lijst wordt telkens op zondag vernieuwd. Niet-essentiële reizen van en naar landen buiten de EU, waaronder het Verenigd Koninkrijk, blijven volgens de jongste informatie verboden.

Reisorganisator TUI zegt maar een klein deel van zijn aanbod te kunnen aanbieden. 'Dat zou toch moeten kunnen worden uitgebreid', zegt woordvoerder Demeyere. 'De zin om te reizen is er zeker, maar het mag niet te ingewikkeld worden. Met een pak administratie en allerlei beperkingen bij terugkomst is reizen niet sexy op dit moment. Los van het toelaten van niet-essentiële reizen, vragen we dus bijkomende versoepelingen', klinkt het.

TUI denkt dat er argumenten zijn om de quarantaine af te voeren. 'Bijna alle belangrijke bestemmingen, zoals Spanje, eisen een PCR-test voor je binnen kan. Je mag er dus vanuit gaan dat de hele vlucht ernaartoe veilig is. En op de bestemmingen zelf hebben alle buitenlanders die verplichting ondergaan. Alle hotels doen dan nog eens al het mogelijke om alles coronaproof te laten verlopen. Moet je dan nog een extra quarantaine toevoegen voor bestemmingen die uit code rood zijn gehaald?'

