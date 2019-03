TUI België: 'Alle reizigers kunnen vliegen', maar niet met een Boeing

TUI fly heeft vier Boeing 737 Max 8-toestellen in de vloot. Die vliegtuigen, met plaats voor 189 passagiers, voeren elke dag gemiddeld tien vluchten uit (dus heen en weer naar vijf bestemmingen).

Dinsdag besliste de TUI-groep evenwel om al haar 737 MAX-vliegtuigen aan de grond te houden. Maar de reizigers die een reis hadden geboekt bij TUI zullen zoals gepland kunnen vertrekken of naar huis kunnen terugkeren, zegt woordvoerder Piet Demeyere woensdag.

'Voor alle reizigers is er een oplossing', aldus de woordvoerder. TUI fly kan voor een aantal vluchten die normaal met een 737 MAX zouden worden uitgevoerd, eigen reservetoestellen inzetten. Voor andere vluchten worden vliegtuigen gehuurd. De meeste passagiers zullen op hetzelfde schema reizen als voorzien, alleen in een ander toestel dus.

Dinsdagavond moesten twee vluchten met 737 MAX-vliegtuigen van TUI fly afgeleid worden, omdat het Europese luchtruim op slot ging voor dat toesteltype. De samengeteld zowat 300 passagiers keren woensdagnamiddag terug naar België.

Over een eventuele schadevergoeding voor het uitvallen van de Boeings laat TUI zich nog niet uit. De TUI-groep heeft bij haar verschillende luchtvaartmaatschappijen in totaal vijftien 737 MAX-vliegtuigen. Die zijn geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. Tuifly Duitsland zou deze week normaal een eerste exemplaar ontvangen.