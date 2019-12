De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een wet ondertekend waarin staat dat bedrijven die werken aan de pijplijn Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt, sancties krijgen opgelegd.

Moskou liet eerder weten dat het project binnen een aantal maanden klaar zou zijn, maar de aanleg van de oliepijplijn lijkt hierdoor vertraging op te lopen.

De Nord Stream 2 moet Russisch gas onder de Baltische Zee rechtstreeks naar Duitsland en het oude continent voeren, zonder via Oekraïne - een bondgenoot van het Westen - te passeren.

De VS zijn al jaren tegen de gasleiding. Het land is bang dat de Russische president Vladimir Poetin meer invloed krijg in West-Europa door gas te leveren.