Microsoft heeft van de Amerikaanse president Donald Trump dan toch de gelegenheid gekregen om de onderhandelingen over de aankoop van de Amerikaanse activiteiten van socialemedia-app TikTok af te ronden.

'Na een gesprek tussen Microsoft CEO Satya Nadella en President Trump, is Microsoft bereid om de gesprekken voort te zetten om een aankoop van TikTok in de Verenigde Staten te onderzoeken," zei het bedrijf zondagavond (lokale tijd) in een verklaring.

Vrijdag had Trump nog gezegd de app te willen verbieden en zei ook dat hij tegen de overnamedeal is. De onderhandelingen tussen Microsoft en ByteDance, de Chinese internetgigant die TikTok bezit, zouden in een vergevorderd stadium verkeren.

Trump vreest dat ByteDance via de populaire app informatie over Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese overheid. Zelf heeft het bedrijf dat ontkend. Tegen verslaggevers zei Trump dat hij TikTok op korte termijn wil verbieden middels een presidentieel bevel of een economische noodwet.

Eerder meldde persbureau Bloomberg aan de hand van ingewijden dat Trump via een order ByteDance juist wilde dwingen zijn Amerikaanse activiteiten te verkopen.

Zowel Microsoft als TikTok probeerde al meer informatie van het Witte Huis te krijgen over de vervolgstappen rond de app. Verschillende Amerikaanse media meldden dat ByteDance bereid is het volledige Amerikaanse deel van het bedrijf te verkopen om een verbod op TikTok af te wenden.

