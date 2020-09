Vrachtwagen- en busbouwer MAN wil tot 9.500 banen schrappen. Dat heeft het filiaal van de VW-groep vrijdag aangekondigd. Drie sites, in Oostenrijk en Duitsland, kunnen volledig gesloten worden.

Er werd bij MAN al langer een ingrijpende aankondiging verwacht. De kosten lagen al voor de coronacrisis te hoog bij de truckbouwer. Met de reorganisatie hoopt het bedrijf miljarden te besparen: de operatie moet de resultaten met zowat 1,8 miljard euro verbeteren tegen 2023.

'De huidige voorstellen omvatten de afbouw van tot 9.500 banen in Duitsland en Oostenrijk en wereldwijd, in alle geledingen van de ondernemingen', zo staat in een persbericht dat MAN vrijdag publiceerde. De productievestiging in het Oostenrijkse Steyr en vestigingen in de Duitse plaatsen Plauen en Wittlich gaan mogelijk volledig dicht. Er starten nu gesprekken met de vakbonden.

Het bedrijf rekende nog voor de coronacrisis al met een terugval van de vraag naar vrachtvoertuigen met 10 tot 20 procent in Europa. Daar kwam dan COVID-19 bij, waardoor in het tweede kwartaal van dit jaar de MAN-fabrieken deels stilgelegd werden. In eerste helft van dit jaar zag MAN de omzet met ruim een kwart dalen tot 4,7 miljard euro, en er was een operationeel verlies van 423 miljoen euro.

MAN behoort samen met de Zweedse vrachtwagenbouwer Scania tot het Volkswagen-concern.

