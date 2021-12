De duurzame bank Triodos kiest in haar zoektocht naar nieuw kapitaal niet voor de openbare beurs. De certificaten van de bank zullen wel genoteerd worden op een besloten handelsplatform (MTF, Multilateral Trading Facility). Dat heeft de van origine Nederlandse bank, die ook actief is in België, aangekondigd.

CEO Jeroen Rijpkema kondigde in augustus, bij de presentatie van de halfjaarresultaten, al aan dat het bedrijf een oplossing zocht om de handel in certificaten te herstellen. Triodos werd groot door van die speciale certificaten - een soort alternatief voor aandelen - uit te geven. Maar de vraag naar die stukken is tijdens de coronacrisis ingestort, waardoor Triodos zich genoodzaakt zag om de handel op te schorten. Daardoor konden belggers hun certificaten niet van de hand doen.

Er waren twee mogelijk alternatieven: een notering van haar certificaten op een besloten handelsplatform (MTF) of op een publiek handelsplatform (beurs). 'Gebaseerd op inzichten die we verkregen via gesprekken met verschillende belanghebbenden, heeft Triodos Bank besloten dat een notering op een MTF het best beantwoordt aan de doelstellingen', zegt de bank in een persbericht.

Zo'n platform werkt in grote lijnen op dezelfde manier als bekendere aandelenbeurzen zoals Euronext in Brussel, maar alleen vooraf goedgekeurde deelnemers kunnen erop handelen. De notering zou binnen 12 tot 18 maanden plaatsvinden.

Volgens Triodos is het een groot voordeel dat de prijs voor haar certificaten voortaan wordt gevormd door vraag en aanbod. Tot nu toe bepaalde de waarde van alle bezittingen van de bank de prijs van de stukken. Om certificaathouders te compenseren voor de tijd dat ze hun belegging niet konden verzilveren, wil de bank voor 14,4 miljoen euro aan certificaten terugkopen.

