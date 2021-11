In het coronajaar 2020 daalde het Belgische bbp met 5,7 procent tegenover een jaar eerder. Dat is de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog. De coronacrisis had een aanzienlijke impact op de resultaten van de 5.000 grootste bedrijven van ons land, blijkt uit de cijfers van de Trends Top 5.000.

Naar jaarlijkse gewoonte verzamelt de Trends Top 5.000 de cijfers van de grootste ondernemingen van het land. Voor 2020 komen de grootste 5.000 bedrijven van België uit op een gezamenlijke omzet van 690 miljard euro, een daling met 60 miljard euro. Maar minstens de helft daarvan is niet te wijten aan covid-19, zo blijkt.

Ook andere factoren speelden namelijk een rol. Zo deed een interne reorganisatie van het verkochte gamma farmaceutische specialiteiten de omzet van Pfizer Innovative Supply Point International (PISPI) met 18,4 miljard euro dalen, en woog de daling van de gemiddelde prijs van ruwe olie - met een derde - zwaar op de omzet van oliegiganten ExxonMobil Petroleum & Chemicals en TotalEnergies Petrochemicals.

Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)

Tijdens het turbulente coronajaar 2020 waren er ook bedrijven die het beter deden dan een jaar eerder. In 2019 werden er zes ondernemingen geregistreerd die hun omzet met meer dan een miljard zagen stijgen. Een jaar later zijn het er nog maar drie, voor een totaalbedrag van 5,2 miljard euro. Als gevolg daarvan werd de gemiddelde rendabiliteit van de ondernemingen uit de Top 5.000 nagenoeg gehalveerd tot 4,8 procent.

De Top 5.000-bedrijven boekten vorig jaar samen 8 procent minder omzet en 48 procent minder winst in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijft niet zonder gevolgen voor onze economie, want in 2020 betaalden die bedrijven 1,24 miljard minder vennootschapsbelasting dan in 2019.

Toyota Motor Europe, Pfizer Service Company en Janssen Pharmaceutica boekten vorig jaar de grootste omzet. Janssen Pharmaceutica noteerde ook de meeste winst, gevolgd door GSK Biologicals en Pfizer Manufacturing Belgium.

