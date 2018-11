Trends Legal Awards 2018: Ambos, beste onafhankelijk Belgisch advocatenkantoor

Het advocatenkantoor Ambos wint de allereerste prijs uitgereikt door de Trends Legal Awards aan het Belgische onafhankelijke kantoor van het jaar. Wat wordt er verstaan onder een onafhankelijk kantoor? Een lokaal bedrijf dat niet afhankelijk is van een internationale structuur en geen andere buitenlandse vestigingen heeft.

Ambos is een nichekantoor dat zich richt op het ondernemingsrecht. Meer bepaald is het een "M&A-winkel ", een kantoor dat gespecialiseerd is in transacties (mergers & acquisitions of fusions-acquisitions). Het kantoor houdt zich niet bezig met alle rechtsgebieden, maar koos ervoor om naast zijn hoofdactiviteit rond transactiedossiers, een reeks specialismen te ontwikkelen. Het kantoor is onder meer actief in het arbeidsrecht, mededingingsrecht, geschillen en intellectuele eigendom.

Een partner, een medewerker

De belangrijkste klanten van Ambos zijn grote beleggingsfondsen, die de transactiepraktijk van Ambos voeden. Het kantoor adviseert ook grote ondernemingen, KMO's, maar ook startende ondernemingen, onder meer op het zeer specifieke gebied van fintech (technologie in de financiële sector). De sectoren waarin het kantoor actief is, zijn zeer gediversifieerd: detailhandel, verzekeringen, bankwezen, voedingssector, en noem maar op.

Het kantoor telt 30 medewerkers, waaronder 25 advocaten. In de juridische sector is een dergelijke organisatie niet conventioneel. Ondanks de kleine omvang telt het kantoor maar liefst 13 partners! Elk van hen werkt met maximaal één of twee medewerkers. Dit in tegenstelling tot de meeste zakenkantoren, waar partners piramidaal werken, met veel grotere teams van junior advocaten. "Dat is ons handelsmerk, die heel belangrijk is voor ons. En dat is de toekomst: alle studies tonen aan dat de tijd van legers van advocaten voorbij is. Klanten willen rechtstreeks contact met ons", zegt Damien Stas de Richelle, partner bij Ambos, en gespecialiseerd in arbeidsrecht. Volgens de advocaat biedt deze onuitgegeven structuur twee belangrijke voordelen: "De cliënt heeft de garantie dat zijn dossier wordt behandeld door de partner en door een duidelijk geïdentificeerde medewerker. De medewerker is veel meer betrokken bij het dagelijks beheer van de dossiers en de contacten met de klant, waardoor hij een betere opleiding geniet.

Ambos is een jong, snelgroeiend kantoor: "Ons doel is om een aanzienlijke grootte te bereiken, van ongeveer 40 à 45 personen. We zijn voorstander van interne groei, maar we sluiten geen uitbreiding uit naar andere rechtsgebieden indien we de juiste partner vinden", verklaart Christina Trappeniers, partner en gespecialiseerd in M&A bij Ambos. Het bedrijf is zeer actief in Vlaanderen (Antwerpen) en Brussel en wil zich verder ontwikkelen in het Waals Gewest.

"No bullshit"

De filosofie van het bedrijf kan worden samengevat in twee woorden: "no bullshit". "We zijn down to earth. Wij geven onze klanten praktisch advies om hen te helpen hun juridische problemen op te lossen. In plaats van een memo van 10 pagina's te schrijven, bellen we hen liever op of sturen we een korte e-mail", zegt Caroline Wildemeersch, partner bij Ambos en gespecialiseerd in bank- en financieel recht. Het kantoor claimt een "ondernemende" benadering, in nauw contact met de klant. "Ambos is een kleine structuur, een klein bedrijf. We maken onze handen vuil!", vat Christina Trappeniers samen.