De Trends Impact Awards belonen kmo's en grote bedrijven die een duurzame impact hebben op hun omgeving. Er zijn zes categorieën en één Global Impact Award voor het meest alomvattende project. Deze week stellen we de Trends Impact Award voor digitalisering voor.

1 Wat is het probleem?

De digitalisering heeft heel veel goeds gebracht, maar ook minder goeds. Het gaat erom de slechte effecten om te buigen in een positieve impact. Denk aan de digitalisering van de banken. De meeste mensen juichen die toe, maar er is ook een grote groep die niet digitaal geletterd genoeg is om mee te zijn. De automatisering is in heel wat bedrijven een noodzaak, maar zorgt er ook voor dat sommige werknemers achterhaalde technische vaardigheden hebben en niet meer aan de bak komen op de arbeidsmarkt. Datacenters zijn onmisbaar, maar ze vreten vaak veel energie.

Hoe kunnen we de digitalisering en automatisering in de toekomst helemaal duurzaam maken? Hoe zorgen we ervoor dat technologie mensen verbindt in plaats van sommigen het gevoel te geven dat ze uit de boot vallen? Hoe kunnen we technologie gebruiken om enkele van de cruciale uitdagingen in de wereld op te lossen?

Supermarkten gebruiken steeds meer technologie om hun voorraden beter te beheren en verspilling tegen te gaan. Dat kan bijvoorbeeld helpen om SDG 2 - een van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN - dichterbij te brengen, namelijk een einde maken aan de honger in de wereld, voor voedselzekerheid zorgen en evolueren naar duurzame landbouw.

2 Wat kunnen we doen?

Enkele voorbeelden van de kracht van technologie zagen we tijdens de coronapandemie. Werknemers konden thuis gewoon doorwerken, scholieren en studenten konden online les volgen. Bedrijven ontwikkelden al lang voor corona tools om samen met burgers producten te co-creëren, en overheden overal ter wereld gebruiken burgerparticipatietechnologie om de kloof met de burger te dichten. Technologieën als artificiële intelligentie of blockchain staan eigenlijk nog maar in hun kinderschoenen, we mogen de komende jaren een rist nog onvermoede toepassingen verwachten.

Jochen Vincke, partner van het consultancybedrijf PwC, ziet bijvoorbeeld welke rol technologie in de landbouwsector kan spelen: "Drones kunnen kijken welk stuk land precies bemesting nodig heeft. Een autonome tractor kan de werklast van de landbouwer verminderen, zodat hij andere dingen kan doen. Overal waar rond voeding wordt gewerkt, kan technologie de landbouwer ondersteunen. Digitalisering zal ons bijvoorbeeld in staat stellen om de korte keten efficiënter te doen werken. Een ander voorbeeld is de energiesector. Met nieuwe technologie die ons verbruik beter beheert, zullen mensen energie tappen op het moment dat dit voor hen het voordeligst is."

3 Welke projecten zoeken we?

Wayne Visser, professor duurzame transitie aan de Antwerp Management School, hoopt heel wat projecten te zien uit de vierde industriële revolutie - Industrie 4.0 - waarbij automatisering en data worden gebruikt om productieprocessen te verbeteren. "We kunnen deze technologieën ook inzetten als oplossing voor sociale en milieuproblemen", zegt Wayne Visser. "Blockchain, 3D-printen, artificiële intelligentie, drones. The sky is the limit."

"In deze categorie passen ook projecten om mensen om te scholen, zodat ze met nieuwe vaardigheden klaar zijn voor de toekomst. Initiatieven om de digitale kennis bij te spijkeren, zodat mensen in staat zijn om met machines te werken in plaats van simpelweg vervangen te worden door machines. Mensen leiden naar opleidingen in STEM (positieve wetenschappen) en IT, maakt hun loopbanen meer toekomstbestendig."

4 Voorbeelden uit het buitenland

De inwoners van het kleine Spaanse dorp Alginet verminderden hun energiefactuur in 2012 al met gemiddeld met 12 procent, terwijl commerciële verbruikers liefst 58 procent uitspaarden. Die besparingen kwamen er dankzij het project Nobel, dat door de EU werd gefinancierd. Het zorgde ervoor dat mensen slimme elektriciteitsmeters installeerden, zodat ze op de smartphone-app en de bijbehorende website konden zien hoeveel energie ze op dat moment verbruikten. Omdat de inwoners van Alginet meer kennis hadden over energie en er zich bewuster van waren, konden ze hun verbruik verminderen.

Het Franse Karos is een carpoolapp waarmee mensen hun woon-werkverkeer kunnen regelen. Mensen kunnen via de app op voorhand plannen, maar interessant is dat de app het ook mogelijk maakt om op het laatste moment voor het vertrek afspraken te maken. Door samen naar het werk te rijden, besparen mensen brandstof uit, staan er minder wagens in de file, en leggen de carpoolers nieuwe sociale contacten.

Het Duitse Amazone is een geavanceerde machine die achter de tractor wordt geïnstallerd. Zo kunnen de landbouwers aan precisielandbouw kunnen doen. Daardoor verbruiken ze minder brandstof, arbeid, pesticiden en zaad.

Dien uw dossier in voor 7 juli op www.trendsimpactsawards.be

Trends Impact Awards Bedrijven die willen deelnemen, lezen zes weken lang wat elke categorie van de Trends Impact Awards inhoudt. 26 mei: ecologie 2 juni: circulaire economie 9 juni: inclusie & diversiteit 16 juni: welzijn 23 juni: digitalisering 30 juni: veerkracht

